В Дагестане имамов призвали нести полную ответственность за свои проповеди

Власти в Дагестане призвали имамов мечетей и других представителей духовенства быть ответственными за свои проповеди и выступления перед людьми.
Отмечается, что в социальных сетях распространяются выступления имамов мечетей, представителей духовенства и общественности, в которых даются оценки событиям, происходящим в Дагестане, с точки зрения ислама, и подобные оценки "с лёгкостью могут быть использованы для достижения корыстных целей".
Телеграм-канал "Многонационал" распространил информацию об уроженце Дагестана, который служил имамом мечети берлинского района Моабит и занимался вербовкой бойцов в ряды ИГ (запрещённая в РФ террористическая организация), а также "покупал для исламистов, воюющих в Сирии, военное обмундирование и снаряжение, например, прицелы и приборы ночного видения". Отсидев два с половиной года в немецкой тюрьме, он отбыл в РФ. Здесь он, в частности, выступил с требованием выпустить погромщиков махачкалинского аэропорта.