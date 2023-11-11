В Дагестане имамов призвали нести полную ответственность за свои проповеди

Власти в Дагестане призвали имамов мечетей и других представителей духовенства быть ответственными за свои проповеди и выступления перед людьми.

"Обращаемся к имамам, религиозным и общественным деятелям республики быть ответственными за свои проповеди и выступления перед людьми, чтобы не давать повода деструктивным силам для раскачивания ситуации в республике. Имамы как предводители джамаатов во время своих проповедей и высказываний обязаны осознавать и учитывать все факторы и трезво оценивать ситуацию, должны понимать, к каким последствиям может привести каждое сказанное ими слово для исключения любого двоякого толкования, и нести полную ответственность за свои проповеди и, соответственно, за своих прихожан".

Отмечается, что в социальных сетях распространяются выступления имамов мечетей, представителей духовенства и общественности, в которых даются оценки событиям, происходящим в Дагестане, с точки зрения ислама, и подобные оценки "с лёгкостью могут быть использованы для достижения корыстных целей".

Телеграм-канал "Многонационал" распространил информацию об уроженце Дагестана, который служил имамом мечети берлинского района Моабит и занимался вербовкой бойцов в ряды ИГ (запрещённая в РФ террористическая организация), а также "покупал для исламистов, воюющих в Сирии, военное обмундирование и снаряжение, например, прицелы и приборы ночного видения". Отсидев два с половиной года в немецкой тюрьме, он отбыл в РФ. Здесь он, в частности, выступил с требованием выпустить погромщиков махачкалинского аэропорта.