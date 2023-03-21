Имам Мухетдинов пожаловался, что в Москве нет столько мечетей, сколько в Берлине

Первый зампред Духовного управления мусульман России Дамир Мухетдинов заявил, что в Москве нет столько мечетей, сколько в Берлине и в других столицах.

«Если взять пример Берлина, там семьдесят мечетей. Я в своё время был с официальным визитом в Германии по приглашению президента Штайнмайера и лично посетил десять мечетей. Каждая из них — с двумя минаретами, с хорошей инфраструктурой, многоэтажные. Такая же ситуация и в коммунистическом Пекине, и в Париже, и в Лондоне, где мечетей — за двести».

В Москве, по словам Мухетдинова, живут уже три миллиона мусульман, а мечетей всего четыре. Он не упомянул, что, в частности, мусульмане Китая жалуются на "китаизацию" мечетей: в частности, там снимают с мечетей купола и сносят минареты