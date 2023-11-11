Ущерб от преступлений в РФ в 2023 г. составил почти 400 млрд рублей; госдолг регионов за это время вырос на 356 млрд

По данным Генпрокуратуры, ущерб от преступлений в 2023 году в РФ составил 397 миллиардов рублей, из них 231,3 миллиарда приходятся на экономические преступления.

За то же время госдолг российских регионов вырос на 12,8% (356,5 миллиарда рублей), до 3,145 триллиона рублей, а муниципальный — на 2,6%, до 385,9 миллиарда рублей. Долги выросли у 74 субъектов федерации, снизились — у десяти, а у Мордовии остался на том же уровне, что год назад. Более трети увеличения долга пришлось на Москву и Московскую область.

Доля бюджетных кредитов в структуре долга достигла 76%, а банковских почти не осталось (2%).

При этом по итогам второго квартала 2023 года уровень внешнего долга по отношению к ВВП в России впервые в истории упал ниже 15%. Это произошло благодаря погашению текущей задолженности при невозможности брать новые кредиты из-за санкций. Ещё в 2020 году показатель был более чем в два раза выше.