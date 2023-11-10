 

МИД РФ: ситуация с хранением радиоактивных отходов на Украине становится ужасающей; украинцы снесут оставшиеся русские памятники

По данным МИД РФ, ситуация с хранением радиоактивных отходов на территории Украины принимает ужасающий характер. Около 12 тонн таких отходов могут попасть в Днепр и грунтовые воды.  

"Эти отходы являются значительным и опасным источником загрязнения окружающей среды. Высока вероятность попадания около 12 млн тонн радиоактивных отходов в Днепр и грунтовые воды в результате возможного подмыва дамбы одного из хранилищ, расположенного в 800 метрах от реки и ее притока Коноплянка. Около 14 тонн радиоактивной пыли ежегодно разносится по окрестностям, в том числе попадает на сельскохозяйственные угодья... ситуация с хранением опасных радиоактивных отходов на Украине принимает ужасающий характер.

Действительно, общее количество образовавшихся от переработки урановых руд отходов на расположенном в городе Каменское (бывший Днепродзержинск) Приднепровском химическом заводе составляет 42 млн тонн. Для их хранения на предприятии и за его пределами существует несколько хранилищ и цеха для получения закиси-окиси урана, занимающих общую площадь около 600 га".

По информации российского МИДа, "Киев не выделяет финансирование на обеспечение экологической безопасности объектов Приднепровского химического завода, что, в конечном счете, может привести к экологической катастрофе не только на подконтрольной киевскому режиму территории страны, но и за её пределами".

Ранее российский военный рассказал об уничтожении украинцами заповедника на Кинбурнской косе: он выжигается белым фосфором, чтобы выявить позиции ВС РФ.  

 

Правительство Украины исключило из реестра культурного наследия множество русских памятников. Разрешён демонтаж памятника генералу Ватутину в Киеве, памятников Суворову в Измаиле, адмиралу Фёдору Ушакову в подконтрольном киевскому режиму Херсоне, памятников Пушкину могут демонтировать в Киеве, Житомире, Одессе и Харькове. Также в Одессе разрешён демонтаж памятника графу Михаилу Воронцову. 


 


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