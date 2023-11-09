 

Самые склонные к пьянству женщины оказались в Британии, а мужчины -- в Румынии

Каждая четвёртая женщина в Британии признаёт, что напивается допьяна по крайней мере раз в месяц. Также 26% британок могут за один присест выпить шесть или более порций алкоголя. Предполагается, что таким образом они снимают стресс (неслучайно потребление алкоголя, в первую очередь, среди женщин скакнуло во время ковидопандемии). Лишь немного уступают британкам в пристрастии к алкоголю датчанки.
А вот среди мужчин лидируют румыны: среди них напиваются до пьяна каждый месяц более 55%. Также к самым пьющим странам можно отнести Германию и Люксембург. Однако по литрам поглощённого "чистого алкоголя" в 2021 году лидировали Латвия, Литва (в среднем более 12 литров в год) и Чехия.


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APN.ru