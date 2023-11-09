 

Во Франции и Швеции заявили о масштабном антисемитизме, в Британии МВД недоумевает, почему полиция лояльна к палестинцам

Франция "переживает крупнейшую волну антисемитизма со времен Второй мировой войны": число антисемитских проявлений в республике составило почти 1,2 тыс. за последний месяц, в Лионе исповедующую иудаизм женщину ударили ножом, в Париже сирийский подросток напал на раввина.
В Швеции отменили демонстрацию в память жертв еврейского погрома в нацисткой Германии в ноябре 1938 года («Хрустальная ночь») из-за резкого роста преступлений на почве антисемитизма. Также в Швеции запретили игрокам национальной сборной носить одежду с символикой страны на выездных матчах (также "из соображений безопасности"):

«Мы не должны носить официальную одежду национальной сборной в поездках в страны и обратно, и это относится ко всем нашим командам. Однако мы можем использовать ее в автобусе и в отелях».

В Британии глава МВД Суэлла Браверман обвинила Скотленд-Ярд в чрезмерно лояльном отношении к участникам массовых акций в поддержку Палестины:

"Увы, но складывается ощущение, что у высокопоставленных сотрудников полиции есть любимчики среди протестующих. Почему во время [пандемии] COVID полицейские не проявляли снисхождения к протестующим против карантина, а участникам демонстраций Black Lives Matter потворствовали, позволяли нарушать правила и даже приветствовали их, опускаясь на одно колено. Демонстранты, придерживающиеся правых взглядов и националисты, которые проявляют агрессию, совершенно оправданно получают жесткий отпор, однако толпы сторонников Палестины, демонстрирующих почти такое же поведение, в основном игнорируются, хотя эти люди явно нарушают закон".

В ноябре 2020 года Скотланд-Ярду было дано распоряжение к 2022 году довести долю этнических меньшинств в составе этой организации до 40%.


 

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