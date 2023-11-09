 

Глава Башкирии рассказал об осложнении миграционной ситуации, глава ДУМ РФ обеспокоен "нагнетанием"

 

В Башкирии усиливаются риски вербовки иностранцев для совершения актов терроризма, сказал глава региона Радий Хабиров на заседании совета по межконфессиональным отношениям. Миграционная ситуация осложнилась: увеличилось число нелегальных мигрантов и беженцев, например, в прошлом году диверсии на железной дороге совершали студенты колледжей, приехавшие учиться в Башкирию из Таджикистана и Азербайджана. Кроме того, «многие из экстремистских телеграм-каналов связаны с распространением прямой проукраинской пропаганды. С началом специальной военной операции они распространяют призывы избегать мобилизации, поддержать украинские нацформирования».

 

Глава Духовного управления мусульман РФ муфтий Альбир Крганов тоже обеспокоен, но -- другим: его тревожит, что рост антимигрантских настроений может перекинуться на мусульман, имеющих российское гражданство. По его мнению, «идёт нагнетание этой темы, эту волну раскачивают», а ведь «говорить на такого рода темы нужно очень аккуратно». 

 
По данным МВД РФ, в первом полугодии 2023 года больше всего российских паспортов получали таджики: 86 964 (+17,26% к аналогичному периоду прошлого года). Также: Украина — 39 053 (-62,5%); Армения — 17 921 (-19,04%); Казахстан — 13 876 (-35,89%); Киргизия — 10 506 (-1,18%); Узбекистан — 9 340 (-28,69%); Азербайджан — 7 457 (-39,51%); Молдавия — 6 857 (-16,77%); Белоруссия — 4 557 (-48,52%); Туркменистан — 1 759 (+13,55%); Грузия — 1182 (-35,76%). 
 
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о дефиците свободных трудовых ресурсов на российском рынке:
«Сейчас мы находимся в ситуации, когда экономика практически полностью задействовала имеющиеся ресурсы, это касается и рабочих рук, и производственных мощностей, безработица в три процента, а в некоторых регионах и того меньше».
Также в Центробанке призвали активнее внедрять исламский банкинг.

 
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