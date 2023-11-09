Глава Башкирии рассказал об осложнении миграционной ситуации, глава ДУМ РФ обеспокоен "нагнетанием"

В Башкирии усиливаются риски вербовки иностранцев для совершения актов терроризма, сказал глава региона Радий Хабиров на заседании совета по межконфессиональным отношениям. Миграционная ситуация осложнилась: увеличилось число нелегальных мигрантов и беженцев, например, в прошлом году диверсии на железной дороге совершали студенты колледжей, приехавшие учиться в Башкирию из Таджикистана и Азербайджана. Кроме того, «многие из экстремистских телеграм-каналов связаны с распространением прямой проукраинской пропаганды. С началом специальной военной операции они распространяют призывы избегать мобилизации, поддержать украинские нацформирования».

Глава Духовного управления мусульман РФ муфтий Альбир Крганов тоже обеспокоен, но -- другим: его тревожит, что рост антимигрантских настроений может перекинуться на мусульман, имеющих российское гражданство. По его мнению, «идёт нагнетание этой темы, эту волну раскачивают», а ведь «говорить на такого рода темы нужно очень аккуратно».