В Башкирии задержали серийных диверсантов из Таджикистана и Азербайджана
- 02.11.2022, 17:46,
- Новости
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В Башкирии задержали
серийных диверсантов, которые как минимум пять раз пытались повредить электротехническое оборудование на железных дорогах. Взяли их тоже во время совершения диверсии. Задержанными оказались "не согласные с политикой РФ" восемнадцатилетние студенты Фаррухжон Зокиров из Уфимского авиационного техникума и Эмин Садыгов из Уфимского медколледжа.
Первый родом из Таджикистана, второй — из Азербайджана.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался по этому поводу следующим образом
:
"На территории России начали действовать разнообразные жовто-блакитные диверсанты. Молодые иностранные студенты, совсем недавно достигшие совершеннолетия, вывели из строя несколько железнодорожных объектов в Уфе. Мол, из-за того, что не согласны с политикой нашей страны. То есть мы у себя этих уродов приняли, дали им возможность получить образование. В ответ — теракты и диверсии".