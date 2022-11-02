 

В Башкирии задержали серийных диверсантов из Таджикистана и Азербайджана

В Башкирии задержали серийных диверсантов, которые как минимум пять раз пытались повредить электротехническое оборудование на железных дорогах. Взяли их тоже во время совершения диверсии. Задержанными оказались "не согласные с политикой РФ" восемнадцатилетние студенты Фаррухжон Зокиров из Уфимского авиационного техникума и Эмин Садыгов из Уфимского медколледжа.
Первый родом из Таджикистана, второй — из Азербайджана. 
 
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался по этому поводу следующим образом:
"На территории России начали действовать разнообразные жовто-блакитные диверсанты. Молодые иностранные студенты, совсем недавно достигшие совершеннолетия, вывели из строя несколько железнодорожных объектов в Уфе. Мол, из-за того, что не согласны с политикой нашей страны. То есть мы у себя этих уродов приняли, дали им возможность получить образование. В ответ — теракты и диверсии".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Владимир Путин внес на ратификацию соглашение о пребывании граждан Таджикистана.
» В летний русский лагерь в Башкирии нагрянула ФСБ
» Пребывание и устройство на работу в России граждан Таджикистана будет существенно облегчено
» Азербайджанцы сбывали награбленное на рынке "Садовод"
» Басманный рынок: Розничная торговля в Москве — монополия иностранцев
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Ближний Восток начинает антиколониальную революцию

Ближний Восток начинает антиколониальную революцию

Открытое письмо Константина Вачевских Министру обороны РФ

Открытое письмо Константина Вачевских Министру обороны РФ

Система Зиновьева: Константин Крылов об Александре Зиновьеве

Система Зиновьева: Константин Крылов об Александре Зиновьеве

Памяти Александра Зиновьева

Памяти Александра Зиновьева

Белорусизация: история и современность

Белорусизация: история и современность

Христианство на Западе мало кто собирается защищать

Христианство на Западе мало кто собирается защищать

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

"Лаборатория Касперского" предупредила о рассылке вирусов от имени госорганов

  • 22:06
  • 39

5 человек, среди них 3 ребёнка, пострадали от украинского обстрела Курской области

  • 18:21
  • 154

Под Новосибирском "этническая преступная группа" детей мигрантов избила русского мальчика

  • 18:16
  • 164

В Башкирии задержали серийных диверсантов из Таджикистана и Азербайджана

  • 17:46
  • 231

Зеленский: переговоры с Россией возможны, лишь когда она уйдёт за границы 1991 года

  • 17:43
  • 170

В Крыму национализировали судозавод, гипермаркеты и цементный комбинат

  • 17:29
  • 164
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru