"Сами печатают деньги и их покупают". Глава Минфина рассказал об особенностях доллара и госдолга США

Глава Минафина России Антон Силуанов рассказал, как США справляются со своим уникально высоким госдолгом.
Соединённые Штаты продолжают существовать в той парадигме представлений, что доллар является надёжной и устойчивой валютой. Однако при бесконтрольной эмиссии это невозможно, считает Силуанов.
В начале июня нынешнего года госдолг США впервые превысил отметку $32 трлн, и тогда президент Джо Байден подписал закон о "повышении потолка госдолга". Впоследствии американцы могут и дальше повышать себе потолок "в соответствии с текущей необходимостью". Согласно прогнозам, к 2030 г. госдолг США может превысить $50 трлн (в сентябре превысил $33 трлн).