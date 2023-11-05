 

"Сами печатают деньги и их покупают". Глава Минфина рассказал об особенностях доллара и госдолга США

 

Глава Минафина России Антон Силуанов рассказал, как США справляются со своим уникально высоким госдолгом. 

«Долг США действительно большой, но проблема заключается в том, что они сами печатают эти деньги и их покупают, покупают облигации Соединенных Штатов Америки».

Соединённые Штаты продолжают существовать в той парадигме представлений, что доллар является надёжной и устойчивой валютой. Однако при бесконтрольной эмиссии это невозможно, считает Силуанов.

В начале июня нынешнего года госдолг США впервые превысил отметку $32 трлн, и тогда президент Джо Байден подписал закон о "повышении потолка госдолга". Впоследствии американцы могут и дальше повышать себе потолок "в соответствии с текущей необходимостью". Согласно прогнозам, к 2030 г. госдолг США может превысить $50 трлн (в сентябре превысил $33 трлн).

 


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