Карта гордости ДНР на выставке "Россия", кованая карта России обновилась, в Севастополе написали "Россия" деревьями

Донецкая Народная Республика представила на выставке-форуме "Россия" интерактивную Карту гордости, на которую жители нанесли уже более ста памятных для них мест, в том числе предприятий, учреждений культуры и мест воинской славы. Например, в Горловке в число мест гордости вошёл местный музей миниатюрной книги - единственный подобный в Евразии, он включает в себя 11 тыс. экземпляров книг из 57 стран на 103 языках.
Также на стенде региона можно увидеть "тоннель времени", где представлена история ДНР и выкованная из снарядов роза - новый символ Донецка, который до военного конфликта считался городом миллиона роз.
Гильдия кузнецов России открыла в Симферополе обновлённую кованую карту России, на которую добавили символы Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Президент Гильдии кузнецов России Василий Кондуров:
В Севастополе в Мекензиевом лесничестве высадили 1 200 деревьев в виде надписи "Россия". Каждая буква размером 25Х30 м и состоит из восточных туй. Длина надписи - 200 м. Предполагается, что в ближайшее десятилетие надпись станет видна из космоса.