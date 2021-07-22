К "Пушкинской карте" присоединились свыше 800 учреждений культуры

829 учреждений культуры уже вошли в реестр проекта "Пушкинская карта", сообщила замминистра культуры Ольга Ярилова.

Предполагается, что в дальнейшем реестр будет пополняться.

Программа "Пушкинская карта" для посещения молодёжью учреждений культуры начнёт работу с 1 сентября этого года, она будет охватывать музеи, театры, концертные залы, филармонии и библиотеки по всей стране.

На четыре месяца 2021 года на карту будет положено 3 тыс. рублей. В следующем году номинал составит 5 тысяч рублей на год. Эти средства можно будет потратить в любом регионе России.

Подать заявку на участие может любой гражданин в возрасте от 14 до 22 лет на портале "Госуслуги".



