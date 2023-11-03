Два человека тяжело ранены при украинском обстреле Шебекина, при обстреле Чаплинки Херсонской области девятеро погибших

зданию социального фонда и службы занятости в посёлке городского типа Чаплинка в Херсонской области.

Затем украинцы ударили по Погибла женщина, два мирных гражданина доставлены в больницу в тяжёлом состоянии, экстренные службы разбирают завалы, где могут находиться люди. Позднее стало известно, что из-под завалов извлекли девятерых погибших , ещё девять "очень тяжёлых и раненых", при этом разбор завалов ещё не окончен. В Чаплинке не было никаких военных объектов, украинцы целенаправленно обстреливали гражданскую инфраструктуру.