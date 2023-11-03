 

Два человека тяжело ранены при украинском обстреле Шебекина, при обстреле Чаплинки Херсонской области девятеро погибших

Украинцы ударили из РСЗО "Град" по складу с гуманитарной помощью в городе Шебекино Белгородской области. Три человека ранены, двое из них тяжело, одному оторвало ногу. Также в Белгородской области атакованы: Новая Таволжанка, Казачье-Рудченское, хутор Старый, Масычево, Терезовка, МАПП "Шебекино".
Затем украинцы ударили по зданию социального фонда и службы занятости в посёлке городского типа Чаплинка в Херсонской области. Погибла женщина, два мирных гражданина доставлены в больницу в тяжёлом состоянии, экстренные службы разбирают завалы, где могут находиться люди. Позднее стало известно, что из-под завалов извлекли девятерых погибших, ещё девять "очень тяжёлых и раненых", при этом разбор завалов ещё не окончен. В Чаплинке не было никаких военных объектов, украинцы целенаправленно обстреливали гражданскую инфраструктуру. 
Также украинцы вновь нанесли массированный удар по дворцу культуры имени в Волновахе (ДНР), сильно повреждён концертный зал, ранен подросток 2008 г.р. и мужчина. На момент обстрела в здании находились десятки детей. 
В Курской области обстреляны: Успеновка (повреждены три частных дома), Локоть (повреждена хозпостройка).



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