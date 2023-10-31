В Челябинске пройдёт Русский экономический форум, в Липецке выставка художницы из ДНР, осенний тур "Отавы Ё"

Русский экономический форум, посвящённый развитию суверенной экономики, соберёт с 9 по 11 ноября в Челябинске не менее 3 тыс. участников. 10 ноября состоится центральное пленарное заседание форума "Социальная справедливость и экономический рост: программа опережающего развития России".

На форуме запланированы панельные и пленарные дискуссии, лекторий от работодателей, специальные сессии.

"Среди основных тем дискуссий центрального дня (10 ноября) можно назвать дедолларизацию, технологическое развитие, взаимосвязь экономики и демографии, повышение производительности труда, планирование в условиях рынка, финансирование и инвестиции, развитие предпринимательства".

На форум приедут представители Свердловской, Тюменской и Курганской областей, Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Пермского края, регионов центральной части России, включая Москву и Санкт-Петербург.



Липецкий областной краеведческий музей впервые проведёт выставку "Стихия цветной воды", где свои работы представит художница Елена Григорьева из Донецкой Народной Республики. Это 34 акварели, в основном - пейзажи на бумаге и шелке. Художница рисует Донецк и Донбасс, его пейзажи.

Выставка откроется 8 ноября в Липецком областном краеведческом музее и будет работать до 14 января.

6 ноября начнётся осенний тур "Отавы Ё": Москва (6-е), Ярославль (7-е), Череповец (8-е), Вологда (9-е), Рыбинск (11-е), Кострома (12-е), Архангельск (14-е), Петербург (18-е). Незнакомые с творчеством группы могут познакомиться здесь.

Песни "Отавы Ё" звучат в только что вышедшей на экраны сказке "По щучьему велению".



