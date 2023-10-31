 

Аэропорту Махачкалы нанесён ущерб на 285 млн рублей, погромщиков обвинили в мелком хулиганстве, Кадыров рассказал, как усмирит беспорядки

Ущерб от беспорядков в аэропорту Махачкалы составил, по предварительной оценке, 285 миллионов рублей, на восстановление инфраструктуры аэропорта потребуется два месяца, "погромщикам хотят запретить пользоваться воздушной гаванью, пока они не возместят ущерб". Более двадцати человек получили травмы, в том числе тяжёлые, в том числе сотрудники полиции.
Задержаны 83 человека, но лишь семеро отправлены в СИЗО, причём по статье "Мелкое хулиганство"; один получил десять суток административного ареста, четверо других — шесть; ещё двое -- трое суток ареста.
Администратор координировавшего погром аэропорта заблокированного телеграм-канала «Утро Дагестана» уже создал его клон со схожим названием, и на него уже подписались более двух с половиной человек, "администратор ресурса просит новых подписчиков распространить информацию о возобновлении своей работы и обещает в ближайшие дни вернуться к прежнему формату".
 
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, каким образом он намерен усмирять беспорядки при неповиновении сотрудникам полиции: 
«Если у нас хоть один человек выйдет на несанкционированные беспорядки, задержать и посадить его. Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, — четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут».

 


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