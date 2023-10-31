Аэропорту Махачкалы нанесён ущерб на 285 млн рублей, погромщиков обвинили в мелком хулиганстве, Кадыров рассказал, как усмирит беспорядки

Ущерб
от беспорядков в аэропорту Махачкалы составил, по предварительной оценке, 285 миллионов рублей, на восстановление инфраструктуры аэропорта потребуется два месяца
, "погромщикам хотят запретить пользоваться воздушной гаванью, пока они не возместят ущерб". Более двадцати человек получили травмы, в том числе тяжёлые, в том числе сотрудники полиции.
Задержаны 83 человека, но лишь семеро
отправлены в СИЗО, причём по статье "Мелкое хулиганство"
; один получил десять суток административного ареста, четверо других — шесть; ещё двое -- трое суток ареста.
Администратор координировавшего погром аэропорта заблокированного телеграм-канала «Утро Дагестана» уже создал его клон со схожим названием, и на него уже подписались более двух с половиной человек, "администратор ресурса просит новых подписчиков распространить информацию о возобновлении своей работы и обещает в ближайшие дни вернуться к прежнему формату".
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал
, каким образом он намерен усмирять беспорядки при неповиновении сотрудникам полиции:
«Если у нас хоть один человек выйдет на несанкционированные беспорядки, задержать и посадить его. Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, — четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут».