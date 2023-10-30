 

20 человек пострадали в аэропорту Махачкалы, глава Дагестана говорит о предательстве, муфтий Дагестана об ошибке

 

По меньшей мере два десятка человек пострадали в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы (накануне вечером туда ворвалась агрессивная толпа в поисках прилетевших из Тель-Авива евреев, которые оказались гражданами, летавшими туда на лечение). Половина пострадавших госпитализирована, двое находятся в крайне тяжёлом состоянии. Пострадавшие средней степени тяжести и тяжёлые есть как среди полицейских, так и среди гражданских лиц. Ещё более десяти человек с легкими травмами обратились за медпомощью амбулаторно.

Глава Дагестана Сергей Меликов наконец осудил эти действия:

"...то, что произошло в нашем аэропорту, возмутительно и должно получить соответствующую оценку правоохранительных органов! И это обязательно будет сделано! Нет решительности в том, чтобы прорываться на территорию аэропорта. Нет чести в том, чтобы ругать матом незнакомых людей, лезть в их карманы и пытаться проверить паспорт! Нет благих намерений в том, чтобы нападать на женщин с детьми, которые проходили лечение за границей".

Меликов отметил, что участники беспорядков своим поступком "воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь за безопасность Родины - и в 1999 году, когда мы остановили международных террористов на пороге Дагестана, и сегодня, когда наши земляки борются с нацистами в зоне СВО, достойно представляя республику".

Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев заявил, что хотя рейс из Тель-Авива в Дагестан -- это проблема, которую надо решать ("всё-таки то, что из Израиля самолёт летает сюда, такими вариантами, такими акциями не запретишь. Мы с соответствующими людьми будем говорить и дальше будем стараться решать этот вопрос по-другому"), но попытка "решить" путём захвата аэропорта -- это ошибка. 

Аэропорт Махачкалы закрыт до, по крайней мере, 31 октября (будет открыт только после тщательных проверок аэровокзала и прилегающей территории). К настоящему времени установлены более 150 участников захвата аэропорта, 60 человек задержаны.



 

 


 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Вице-премьера Дагестана арестовали на два месяца
» На оживлённом перекрёстке Махачкалы прогремели взрывы
» В Дагестане за двое суток произошли три обстрела
» В аэропорту Амстердама заживо горят наркокурьеры, но самолеты летят точно по расписанию
» Махачкала: взрыв, похожий на двойной хлопок
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Как нам закончить войну

Как нам закончить войну

Фальшивомонетчики в рукопожатной индустрии

Фальшивомонетчики в рукопожатной индустрии

Здесь был Вася. Душераздирающая комедия о мигрантах и русском хаме

Здесь был Вася. Душераздирающая комедия о мигрантах и русском хаме

Блеф Байдена всемогуществом США

Блеф Байдена всемогуществом США

105 лет свердловской реформе русского письма

105 лет свердловской реформе русского письма

«Глобальный Север» Суркова и цивилизация Севера здорового человека

«Глобальный Север» Суркова и цивилизация Севера здорового человека

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Народный фронт выступает за увеличение размеров штрафов за утечку персональных данных

20 человек пострадали в аэропорту Махачкалы, глава Дагестана говорит о предательстве, муфтий Дагестана об ошибке

  • 07:36
  • 284

В комитете по делам национальностей Госдумы РФ - воскресенье

  • 20:51
  • 305

"Страсти по Матвею": хорошее отечественное кино о православии и молодёжи

Антиеврейские выступления в Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии, толпа ворвалась в аэропорт Махачкалы

  • 15:39
  • 491
Как нам закончить войну

Как нам закончить войну

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru