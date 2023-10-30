20 человек пострадали в аэропорту Махачкалы, глава Дагестана говорит о предательстве, муфтий Дагестана об ошибке

По меньшей мере два десятка человек пострадали в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы (накануне вечером туда ворвалась агрессивная толпа в поисках прилетевших из Тель-Авива евреев, которые оказались гражданами, летавшими туда на лечение). Половина пострадавших госпитализирована, двое находятся в крайне тяжёлом состоянии. Пострадавшие средней степени тяжести и тяжёлые есть как среди полицейских, так и среди гражданских лиц. Ещё более десяти человек с легкими травмами обратились за медпомощью амбулаторно.

Глава Дагестана Сергей Меликов наконец осудил эти действия:

"...то, что произошло в нашем аэропорту, возмутительно и должно получить соответствующую оценку правоохранительных органов! И это обязательно будет сделано! Нет решительности в том, чтобы прорываться на территорию аэропорта. Нет чести в том, чтобы ругать матом незнакомых людей, лезть в их карманы и пытаться проверить паспорт! Нет благих намерений в том, чтобы нападать на женщин с детьми, которые проходили лечение за границей".

Меликов отметил, что участники беспорядков своим поступком "воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь за безопасность Родины - и в 1999 году, когда мы остановили международных террористов на пороге Дагестана, и сегодня, когда наши земляки борются с нацистами в зоне СВО, достойно представляя республику".

Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев заявил, что хотя рейс из Тель-Авива в Дагестан -- это проблема, которую надо решать ("всё-таки то, что из Израиля самолёт летает сюда, такими вариантами, такими акциями не запретишь. Мы с соответствующими людьми будем говорить и дальше будем стараться решать этот вопрос по-другому"), но попытка "решить" путём захвата аэропорта -- это ошибка.

Аэропорт Махачкалы закрыт до, по крайней мере, 31 октября (будет открыт только после тщательных проверок аэровокзала и прилегающей территории). К настоящему времени установлены более 150 участников захвата аэропорта, 60 человек задержаны.







