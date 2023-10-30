Крым обстрелян западными ракетами, бойцы ВСУ принимают наркотики до невменяемости, командующим группировкой "Днепр" назначен Теплинский

Министерство обороны РФ признало обстрел Крыма западными ракетами: противовоздушная оборона сбила восемь крылатых ракет Storm Shadow, обломки упали в частном секторе Севастополя и также на территории школы №27. Ранен один мирный житель, повреждены несколько жилых домов. Во время атаки вблизи побережья Крыма был замечен патрульный разведывательный противолодочный самолёт Военно-воздушных сил США.

Белгородское село Новая Таволжанка обстреляно из танка со стороны Харьковской области, появилось сообщение , что один из снарядов пробил крышу жилого дома, также выбиты окна.





Экс-депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосейчук признал , что украинские военные принимают наркотики и становятся невменяемыми.

«Потом они выходят в поле, а у них дроны летают, как пчелы в голове, стреляют непонятно куда и непонятно во что. Таких очень много».

По его словам, в госпиталях под Киевом военнослужащих буквально привязывают к койкам, чтобы они не причинили вред себе или окружающим.

Также венгерский дипломат Балинт Коша рассказал токийской газете, что "повсюду на Украине чувствует запах алкоголя уже с утра".

Командующий Воздушно-десантными войсками, замкомандующего Объединенной группировкой войск генерал-полковник Михаил Теплинский назначен командующим группировкой войск "Днепр" вместо генерал-полковника Олега Макаревича.

Согласно справке ТАСС , "Михаил Теплинский родился в январе 1969 года в поселке Моспино, Донецкой области Украинской ССР. В 1991 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени Ленинского комсомола. За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания по установлению конституционного порядка на территории Чеченской Республики, указом Президента Российской Федерации от 1 марта 1995 года старшему лейтенанту М. Ю. Теплинскому присвоено звание Героя Российской Федерации. Также награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени (с мечами), Кутузова, Мужества, медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени (с мечами), "За отвагу", другими знаками отличия Министерства обороны Российской Федерации".

О Теплинском неоднократно высоко отзывался Игорь Стрелков.

По данным одного из создателей Координационного центра помощи Новороссии Андрея Морозова (Мурза), необходимость такой замены назрела давно Сообщается , что "последние недели обстановка в зоне ответственности группировки «Днепр» остается очень сложной. При прежнем командующем подразделениям ВСУ удалось занять небольшие плацдармы на левом берегу Днепра, а также на части островов в нижней части реки. Украинские морпехи, в частности, удерживают плацдарм у села Крынки на левом берегу. Выбить их окончательно до сих пор не получалось".

Теплинский уже командовал группировкой "Днепр", но в январе 2023 года был заменён на Макаревича.



















