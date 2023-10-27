В Твери всероссийская выставка вышивки, в Калуге всероссийский фестиваль детских и юношеских театров

В Твери в Музейно-выставочном центре имени Чайкиной Тверского областного Дома народного творчества 26 октября открылась всероссийская выставка «Искусство современной вышивки». На выставке представлены произведения, выполненные в различных техниках и стилях вышивки, из Карелии, Крыма, Белгородской, Брянской, Вологодской, Калининградской, Калужской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской и Тверской областей, Москвы и Петербурга. В экспозицию вошли не только традиционные виды вышивки, но и современные интерпретации, не только небольшие образцы, но и монументальные панно.

В инновационном и культурном центре Калуги со 2 по 5 ноября будет проходить всероссийский фестиваль детских и юношеских любительских театров «Калужские театральные каникулы», в нём примут участие более 250 человек -- любительские театры из Калуги, Обнинска, Вологды, Воронежа, Донецка, Заречного, Кемерова, Москвы, Пятигорска, Ростова-на-Дону, Рязани, Самары, Тутаева.



