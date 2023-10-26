 

Уроженцы Таджикистана сбежали из военкомата, в Кемерове массовая драка иностранцев, муфтий Москвы ответил патриарху

В Москве из военкомата сбежали двое уроженцев Таджикистана, которые должны были отправиться в армию, так как ранее получили российское гражданство (один ещё в 2019 году, другой -- в 2022-м). Один из уклонистов найден, местонахождение другого неясно. 25 октября стало известно, что сотрудникам столичной полиции дали указание выявлять получивших гражданство иностранцев и доставлять их в военкомат.
Возбуждено уголовное дело в отношении иностранных граждан, устроивших массовую драку у одного из общежитий в Кемерове. Четыре участника конфликта задержаны, всего же в потасовке активно участвовали десять иностранцев.
В Башкирии Стерлитамакский городской суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима гражданина одной из республик Средней Азии Абубакра Бахриддинова за покушение на сбыт в России более 2,4 кг героина.
В Брянской области суд рассмотрит дело 41-летнего иностранца, истязавшего восьмилетнюю дочь сожительницы.
Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, отвечая на опасения патриарха Кирилла, заявил, что если мигранты разрушат российскую идентичность, то это может произойти только в том случае, если она изначально имеет в себе изъян. Также муфтий заявил, что мигранты "являются хранителями своей культуры" и должны интегрироваться в российское общество "с сохранением своих национальных и религиозных принципов". 

 



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