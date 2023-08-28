В России разработан метод безошибочной диагностики огнестрельных ранений

Врач-рентгенолог Росгвардии Игорь Обельчак (доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ) разработал новые алгоритмы лучевой диагностики при огнестрельных ранениях сосудов.
Пациенту вводится препарат, который позволяет врачам увидеть на компьютере трёхмерное изображение сосудистого русла и определить наличие патологических образований или дефектов. Если повреждений сосудов нет, введённое контрастное вещество будет находиться в сосудистом русле, в ином случае "вещество распространится в окружающие ткани и укажет локализацию и характер повреждения. Для этого раненого помещают в мультиспиральный компьютерный томограф, и через несколько минут на экране появляются трёхмерные цветные изображения исследуемого повреждения".
Разработка Обельчака позволяет выявлять даже те повреждения сосудов, которые не были диагностированы в ранние сроки из-за тяжести повреждений.