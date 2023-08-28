 

В России разработан метод безошибочной диагностики огнестрельных ранений

Врач-рентгенолог Росгвардии Игорь Обельчак (доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ) разработал новые алгоритмы лучевой диагностики при огнестрельных ранениях сосудов. 

"Новые протоколы МСКТ-ангиографии безошибочно визуализируют ранения и их осложнения даже в самых сложных случаях. Это позволяет врачам максимально эффективно оказывать специализированную хирургическую помощь и спасать раненых. Уникальная методика врача Росгвардии также дает возможность хирургам предотвращать развитие жизнеугрожающих осложнений у раненых военнослужащих".

Пациенту вводится препарат, который позволяет врачам увидеть на компьютере трёхмерное изображение сосудистого русла и определить наличие патологических образований или дефектов. Если повреждений сосудов нет, введённое контрастное вещество будет находиться в сосудистом русле, в ином случае "вещество распространится в окружающие ткани и укажет локализацию и характер повреждения. Для этого раненого помещают в мультиспиральный компьютерный томограф, и через несколько минут на экране появляются трёхмерные цветные изображения исследуемого повреждения".

Разработка Обельчака позволяет выявлять даже те повреждения сосудов, которые не были диагностированы в ранние сроки из-за тяжести повреждений.


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APN.ru