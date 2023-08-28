В Жуковском провели детский авиакосмический салон

В третий раз авиаград Жуковский встретил на своей территории ДАКС – Детский авиационно-космический салон.

В прошлые разы он проводился на посадочной площадке Междуречье рядом с городом, в этом раз место проведения был выбран центральный городской Дом культуры.

В течение целого дня на площадке детей ждало множество интересных и полезных активностей, связанных с авиационно-космической отраслью. Тут можно было встретить даже представителей Роскосмоса! Они не только рассказывали о космонавтике и покорении космоса, но и проводили викторины и мастер-классы на своих стендах.

На множестве учебных стендов можно было и поучится управлять небольшими дронами, полеты которых осуществлялись в специальном сетчатом вольере, и освоить работу в виртуальной реальности, и ознакомиться с основами трехмерной печати.

ЮнАрмия и ЮнАвиа также стали участниками ДАКС-2023. Не в первый раз эти молодежные патриотические организации принимают участие в данном мероприятии – и каждый раз их площадки интересны для гостей, а самим юнармейцам важна и интересна эта работа.

В рамках подготовки к ДАКС-2023 было организовано несколько конкурсов, победителей которых наградили на авиасалоне. В числе таких конкурсов был и литературный – его участникам предложили написать свои произведения в стихах и прозе, а тематика, конечно, была связана с авиацией и космосом. Победителям на сцене вручили памятные подарки, а мама одного из них рассказала о том, что их семья связана с работой поисковиков и сохранением памяти об одном из авиационных полков. С собой на мероприятие она привезла точную копию знамени того полка – а оригинал хранится в Музее вооруженных сил.

Были награждены и команды-победители всероссийского студенческого конкурса авиационного творчества СКАТ. Конкурс требует от участников создания беспилотного летательного аппарата «с нуля» полным циклом, от проекта до готового действующего БПЛА. Ребята готовились несколько месяцев, разрабатывая проекты, лучшие из которых были отмечены наградами.

В финале насыщенного дня детей и взрослых ждал концерт, в рамках которого на сцену вышли детские творческие коллективы.