Девочки-подростки обратились к британскому премьеру с просьбой не убирать из школ раздельные туалеты

Пять девочек-подростков в возрасте от 13 до 15 лет написали британскому премьер-министру Риши Сунаку открытое письмо с просьбой оставить в школах раздельные туалеты для мальчиков и девочек. Это делается на фоне всё большего распространения "общих" туалетов (чтобы ими могли пользоваться "трансгендеры и небинарные персоны"). Девочки пишут, что общие туалеты "страшные, унизительные и попросту опасны". Из страха перед транс-активистами они не указывают своих фамилий. Девочки решились написать Сунаку после того, как петиция в интернете, созданная одной из них в поддержку раздельных туалетов в школе, набрала 12 000 подписей.

В некоторых школах есть и общие, и раздельные туалеты, но девочки брезгуют общими, поэтому они быстро превращаются в "ещё один туалет для мальчиков".

Директор одной из школ Саутгемптона выступил против уроков "борьбы с привилегиями белых". Он отметил , что в его школе учатся белые дети, чьи семьи находятся в стеснённых экономических обстоятельствах, а родители трудятся на тяжёлых работах, и что он не понимает, какие "привилегии белых" имеют эти дети.



