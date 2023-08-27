В Красноярском крае азербайджанцы убили россиянина и ранили двоих, курганский митрополит просит остановить преступность мигрантов

Четверо уроженцев Азербайджана задержаны в городе Шарыпово Красноярского края по подозрению в убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью троим местным жителям. По версии Интерфакса, конфликт завязался из-за того, что нетрезвые граждане Азербайджана приставали к проходившей мимо девушке, а молодая супружеская пара и ещё один русский мужчина вступились за неё.

Тогда иностранцы позвонили своему приятелю, который принес арматуру и два строительных молотка, вчетвером напали на россиян и избили их арматурой и молотками, а также наносили удары ножом. От полученных ножевых ранений 30-летний мужчина скончался на месте, а 27-летнего пострадавшего и его 25-летнюю супругу получили травмы и были доставлены в больницу.

Все четверо подозреваемых задержаны, возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

По версии телеграм-канала Многонационал, азербайджанцы приставали непосредственно к жене одного из потерпевших. Во время избиения очевидцы слышали возгласы "русские свиньи". У погибшего Дмитрия Подгорнова остались жена и дочь.