В Красноярском крае азербайджанцы убили россиянина и ранили двоих, курганский митрополит просит остановить преступность мигрантов

Четверо уроженцев Азербайджана задержаны в городе Шарыпово Красноярского края по подозрению в убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью троим местным жителям. По версии Интерфакса, конфликт завязался из-за того, что нетрезвые граждане Азербайджана приставали к проходившей мимо девушке, а молодая супружеская пара и ещё один русский мужчина вступились за неё.
Тогда иностранцы позвонили своему приятелю, который принес арматуру и два строительных молотка, вчетвером напали на россиян и избили их арматурой и молотками, а также наносили удары ножом. От полученных ножевых ранений 30-летний мужчина скончался на месте, а 27-летнего пострадавшего и его 25-летнюю супругу получили травмы и были доставлены в больницу.
Все четверо подозреваемых задержаны, возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).
По версии телеграм-канала Многонационал, азербайджанцы приставали непосредственно к жене одного из потерпевших. Во время избиения очевидцы слышали возгласы "русские свиньи". У погибшего Дмитрия Подгорнова остались жена и дочь.
Митрополит Курганский и Белозерский Даниил направил обращение к губернатору Курганской области Вадиму Шумкову с просьбой принять меры для снижения числа преступлений, совершаемых мигрантами.
«Уважаемый Вадим Михайлович! В 2022 году произошёл значительный рост преступлений (на 92%), совершенных мигрантами на территории нашего региона. При этом большинство преступлений связано со сбытом наркотиков <...> Приезжающие из соседних государств граждане не только не чтят наши традиции и устои, но и подсаживают зауральскую молодежь на наркотические вещества, лишая нас будущего.
Как глава Курганской митрополии и сопредседатель регионального отделения Всемирного русского народного собора (ВРНС), как священнослужитель и просто русский человек я считаю, что подобную ситуацию нужно пресекать на корню.
<...>
В частности, предлагаются следующие меры:
1. Введение высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) запрета на работу иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности. <...>
2. Принятие, в соответствии п. 3 ст. 13.3. Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ, решения о приостановлении выдачи иностранным гражданам патентов на территории субъекта РФ. <...>
3. Увеличение (в порядке, установленном п. 3 ст. 227.1. Налогового кодекса Российской Федерации) размера фиксированных авансовых платежей, ежемесячно уплачиваемых иностранными гражданами, работающими на основании патента; <...>
4. Приостановление участия субъекта Российской Федерации в реализации государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом <...>».