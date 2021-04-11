 

В Петербурге произошёл межэтнический конфликт со стрельбой

 

В ночь на 10 апреля в Петербурге у торгового комплекса на улице Ефимова группа уроженцев среднеазиатских государств и северо-кавказской республики выясняла отношения, произошла стрельба (и, вероятно, поножовщина). Для проверки были задержаны и доставлены в отдел полиции десять граждан среднеазиатских государств и уроженец северо-кавказской республики.

Одного из доставленных увезли в больницу с ранением. Ранее в больницу обратился с множественными резаными ранами ещё один предполагаемый участник потасовки. В МВД сказали, что давать пояснения об обстоятельствах их получения он отказался.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Четверо из десяти доставленных в полицию задержаны, решается вопрос о мере пресечения в отношении ещё двоих; остальных, допросив, отпустили.

Происшествие имело очевидцев, на месте событий полицейские обнаружили гильзы и резиновые пули.


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APN.ru