Группа из двенадцати украинцев, праздновавших в Кракове день независимости Украины, напала на восьмерых поляков и заставляла их скандировать "слава Украине". Когда поляки отказались, украинцы их избили, вплоть до того, что некоторые поляки попали в больницу. Прибывшая полиция не стала задерживать украинцев.

На Кинбурнской косе в устье Днепра (откуда виден занятый украинцами Очаков) птицы предупреждают ВС РФ о приближении ВСУ и их дронов, поскольку к российским войскам они уже привыкли, а чужаки их пугают. Украинцы пытаются уничтожить флору и фауну на косе, устраивая поджоги.