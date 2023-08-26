 

Украинцы избили поляков и заставляли кричать "слава Украине"; птицы предупреждают ВС РФ о приближении ВСУ

 

Группа из двенадцати украинцев, праздновавших в Кракове день независимости Украины, напала на восьмерых поляков и заставляла их скандировать "слава Украине". Когда поляки отказались, украинцы их избили, вплоть до того, что некоторые поляки попали в больницу. Прибывшая полиция не стала задерживать украинцев.

 

На Кинбурнской косе в устье Днепра (откуда виден занятый украинцами Очаков) птицы предупреждают ВС РФ о приближении ВСУ и их дронов, поскольку к российским войскам они уже привыкли, а чужаки их пугают. Украинцы пытаются уничтожить флору и фауну на косе, устраивая поджоги. 

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APN.ru