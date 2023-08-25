Американцы резко разошлись во мнениях относительно расовой дискриминации

По данным опроса Исследовательского центра Пью (Вашингтон), 53% американцев считают, что большая проблема -- не увидеть расовую дискриминацию там, где она есть, а 45% считают, что большая проблема -- увидеть расовую дискриминацию там, где её нет. Интересна прежде всего динамика этих цифр: число боящихся не увидеть расовую дискриминацию потихоньку сокращается (в 2019-м году их было 57%), а число тех, кто не желает перестраховываться, -- наоборот, потихоньку растёт (в 2019-м году их было 42%).

Большинство людей, считающих умение всюду отыскивать дискриминацию важной проблемой, -- это белые (54%) и республиканцы (74%).

Напротив, люди, которые считают делом первостепенной важности видеть дискриминацию, -- это чёрные (88%) и демократы (80%).



