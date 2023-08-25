Американцы резко разошлись во мнениях относительно расовой дискриминации
- 25.08.2023, 21:04,
- Новости
- 183
-
Facebook
Вконтакте
Мой мир
Google+
По данным опроса
Исследовательского центра Пью (Вашингтон), 53% американцев считают, что большая проблема -- не увидеть расовую дискриминацию там, где она есть, а 45% считают, что большая проблема -- увидеть расовую дискриминацию там, где её нет. Интересна прежде всего динамика этих цифр: число боящихся не увидеть расовую дискриминацию потихоньку сокращается (в 2019-м году их было 57%), а число тех, кто не желает перестраховываться, -- наоборот, потихоньку растёт (в 2019-м году их было 42%).
Большинство людей, считающих умение всюду отыскивать дискриминацию важной проблемой, -- это белые (54%) и республиканцы (74%).
Напротив, люди, которые считают делом первостепенной важности видеть дискриминацию, -- это чёрные (88%) и демократы (80%).