 

Использование русского языка в Казахстане сокращается вместе с русскими; в Туве дополнительно защитят тувинский язык

Спад использования и изучения русского языка наблюдается в Казахстане в последние годы, отметил генеральный консул РФ в Алма-Ате Евгений Бобров.

"Наблюдается определенный спад в уровне использования и изучения русского языка. Есть этому явлению объективные причины - это сокращение русского населения до 15,2%, а есть и определенная направленность Минобразования на изменение государственной программы обучения с опорой на казахский язык".

По данным генконсула, "в последние годы сокращаются русскоязычные школы и классы", исключён "предмет "Русский язык" из программы для учащихся первых классов с казахским языком обучения". Существует проблема дефицита учителей русского языка и литературы, "общая нехватка преподавательского состава по этим предметам доходит до 20 тыс. человек".

 

В Туве решили дополнительно защищать тувинский язык: глава Тувы Владислав Ховалыг подписал указ, утверждающий стратегию развития тувинского языка, "документ создан для разработки и реализации мер по расширению общественных функций, повышению престижа, сохранению и развитию норм и словарного фонда тувинского языка". Основная задача -- создать условия для полноценного изучения тувинского языка. "Как результат - остановить языковой сдвиг и восстановить передачу родного тувинского языка детям в естественных условиях".

Между тем, русских в Туве даже меньше, чем в Казахстане (10%), а на тувинском говорят 97% тувинцев. 


 

 


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