Украинцы убили людей в белгородском санатории, ударили по Москве, Химкам и центру Донецка

Три человека погибли при украинской атаке на санаторий в селе Лавы Валуйского округа Белгородской области. Двое погибших -- беженцы из обстреливаемых приграничных сёл, один -- работник санатория. Оставшихся в санатории людей власти собираются вывезти для размещения "в более безопасных местах". Помимо санатория, в Белгородской области обстреляна Козинка (повреждены 9 жилых домов и автомобиль).

Несколько домов, продуктовый магазин и ангар со строительными материалами получили повреждения при ударе украинского беспилотника по подмосковным Химкам.

В результате попадания беспилотника в строящее здание в "Москва-Сити", выбиты окна в двух соседних пятиэтажных домах.

В Брянской области объявлен план "Перехват" из-за очередной атаки украинских диверсантов. Также украинцы обстреляли храм Новомучеников и Исповедников Российских в селе Зерново Суземского района Брянской области. По ним пришлось нанести артиллерийский удар.

Новый массированный артиллерийский обстрел центра Донецка. Повреждены станция скорой медицинской помощи и школа №13.







