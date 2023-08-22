В РФ резко выросло число неплательщиков по кредитам; 28% россиян скрывают посты в соцсетях от коллег

В первом полугодии 2023 года в РФ резко увеличилось число неплательщиков по банковским кредитам: на 3,3 миллиона человек, до 17,7 миллиона против 14,4 миллиона годом ранее. Число таких заёмщиков растёт из года в год: в первом полугодии 2020 года их было зафиксировано 9 миллионов, 2021 года — 12 миллионов. Больше всего должников с просроченными платежами в Башкирии, Краснодарском и Красноярском краях, а также Московской, Свердловской и Челябинской областях.

28% россиян скрывают в социальных сетях личные посты от всех коллег, часть из них скрывает публикации только от руководства, сообщается в исследовании Rambler&Co.