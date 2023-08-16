 

МВД РФ намерено получить доступ ко всем данным, передаваемым через интернет

 
МВД России подготовило проект закона, который предполагает предоставление силовикам доступа к любой информации, передаваемой через интернет, при проведении оперативно-разыскных мероприятий.
"Целью законопроекта является законодательное введение возможности оперативного исследования сведений (сообщений, данных), представленных в форме электрических сигналов, независимо от средств их хранения, обработки и передачи, в том числе в режиме реального времени и с привлечением квалифицированных специалистов, на предмет установления следов преступлений, совершаемых с использованием ИТТ, а также их закрепления в качестве вещественных доказательств по уголовным делам".

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