МВД РФ намерено получить доступ ко всем данным, передаваемым через интернет

"Целью законопроекта является законодательное введение возможности оперативного исследования сведений (сообщений, данных), представленных в форме электрических сигналов, независимо от средств их хранения, обработки и передачи, в том числе в режиме реального времени и с привлечением квалифицированных специалистов, на предмет установления следов преступлений, совершаемых с использованием ИТТ, а также их закрепления в качестве вещественных доказательств по уголовным делам".