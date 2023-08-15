 

Что происходит с русской кухней в РФ

Несколько лет назад появилась идея сделать Камчатку форпостом русской кухни на восточном нашем рубеже. Туда пригласили прекрасных шеф-поваров, ориентированных на наши национальные традиции. Потом вдруг из ниоткуда появился нынешний главный в России по гастрономическому туризму, гражданин США Леонид Гелибтерман. Ярый русофоб, раскрасивший в феврале прошлого года свой аккаунт в жёлто-синий цвет. Подвижников настоящей русской еды с Камчатки подвинули. А на днях Гелибтерман, при покровительстве руководства Камчатки провёл там некий форум. Позвали послов Перу, Индонезии и Таиланда. И объявили о создании на Камчатке некоего "бренда тихоокеанской кухни". Теперь Камчатка будет на государственном уровне наполняться севиче и том-ямом. Ну а нашу русскую кухню Гелибтерман не любит, чего никогда и не скрывал. Как и всё, что связано с Россией, чьей национальной кулинарией он призван заниматься невесть кем. А вы говорите: "иноагенты", ага.
 
Опубликовано в ТГ-канале автора.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Депутаты предлагают ввести лимит на иностранные блюда в ресторанах
» Квартиры эконом-класса в России будут строить без кухни
» Эстонские ученые отрицают уникальность русской нации
» Глазьев и Проханов создают новый избирательный блок
» Госдума слила два субъекта федерации
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Мир в ожидании определённости и перелома.

Мир в ожидании определённости и перелома.

Всадники запланированного Апокалипсиса

Всадники запланированного Апокалипсиса

Облик армии. Как начать действовать самостоятельно. Продолжение книги полковника Пинчука

Облик армии. Как начать действовать самостоятельно. Продолжение книги полковника Пинчука

  • 1 358
Андрей Гурулёв: Россия, наша великая держава, всегда помогала слабым

Андрей Гурулёв: Россия, наша великая держава, всегда помогала слабым

Ахра Авидзба: Сейчас американцы вас используют, а дальше что с вами будет? Не будет вас

Ахра Авидзба: Сейчас американцы вас используют, а дальше что с вами будет? Не будет вас

SHAMAN: Сила в правде

SHAMAN: Сила в правде

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Михаила Щеглова арестовали за разжигание вражды к туркам, Владимира Квачкова оштрафовали за дискредитацию армии

  • 15:35
  • 170

Что происходит с русской кухней в РФ

В Питере и Ленобласти 300 уголовных дел против мигрантов за 5 дней, переводчице с русского на узбекский заплатят 14 млн

  • 11:48
  • 224

35 человек погибли при взрыве у АЗС в Махачкале

  • 10:46
  • 244

Крупнейшие гостиницы Лас-Вегаса превратились в клоповники

  • 21:34
  • 351

В Нижнем Новгороде пройдёт фестиваль уличных театров, в Орловской области -- военно-исторический

  • 20:45
  • 304
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru