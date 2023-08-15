Несколько лет назад появилась идея сделать Камчатку форпостом русской кухни на восточном нашем рубеже. Туда пригласили прекрасных шеф-поваров, ориентированных на наши национальные традиции. Потом вдруг из ниоткуда появился нынешний главный в России по гастрономическому туризму, гражданин США Леонид Гелибтерман. Ярый русофоб, раскрасивший в феврале прошлого года свой аккаунт в жёлто-синий цвет. Подвижников настоящей русской еды с Камчатки подвинули. А на днях Гелибтерман, при покровительстве руководства Камчатки провёл там некий форум. Позвали послов Перу, Индонезии и Таиланда. И объявили о создании на Камчатке некоего "бренда тихоокеанской кухни". Теперь Камчатка будет на государственном уровне наполняться севиче и том-ямом. Ну а нашу русскую кухню Гелибтерман не любит, чего никогда и не скрывал. Как и всё, что связано с Россией, чьей национальной кулинарией он призван заниматься невесть кем. А вы говорите: "иноагенты", ага.

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