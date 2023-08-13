Всадники запланированного Апокалипсиса

«Я поддерживаю коммунистическую систему: богатый вы или бедный, у вас должно быть право на 3 или 4 полёта на самолёте за всю вашу жизнь».(с)

Для тех, кто моментально не сообразит, уточняю: не 3 или 4 полёта как минимум, а 3 или 4 полёта, как допустимый максимум, разрешённый "системой". Hа всю жизнь.

Это глубокое изречение принадлежит французскому оратору, в последние годы буквально не покидающему трибун экологической политкорректности и решительно обозначенному прессой, как лицо эко-активизма в борьбе с климатом, планетой и людьми.

Инженер, преподаватель, лектор, эко-активист, Жан-Марк Жанковичи, задумщик и выдумщик (зчркнт) - создатель так называемого "углеродного следа" и "The Shift Project" ("Проекта перемен"), а вслед за ним и консалтинговой фирмы "Карбон 4", продающей свои услуги предприятиям и предпринимателям, желающим «бить карбон, спасать планету». Борец за строгую регуляцию демографии и демократии одновременно и "повсюду на земле", потому что и та, и другая способствуют чрезмерному выделению парниковых газов. Автор ряда печатных работ с такими яркими названиями, как: "Климатическое будущее: что нам делать?", "Как обьяснить своей дочери климатические изменения" (для справки: нет, Грете Тунберг обьяснял не он), "Изменить мир - целая программа!", "Декарбонизируемся! 9 предложений, чтобы Европа сменила эру" или "Достигли ли мы лимита Хомo сапиенсов?"

Впрочем, зачем я вам всё это расписываю, когда вы легко можете вычитать в Википедии массу ещё более колоритных деталей, от которых поднимyтся ваш уровень испускания парниковых газов и волосы на голове.

В том, что экология давно стала идеологией и столь же открыто, как и активно используется в политических целях не знает сегодня только тот последний из полезных идиотов, который лично пойдёт на убой, лишь бы отказаться от деторождения, чтобы дать продышаться замусоренной планете.

Однако. То ли усиленное испускание эко-истерик начало создавать серьёзный побочный, а то и обратный эффект, то ли стало зашкаливать количество не допускаемых к рупорам специалистов, категорически отрицающих навязываемую населению новую «вину», совместно с новыми страшилками, - но в последние месяцы даже в центральной прессе начали появляться достаточно терпкие и вольные статьи. На тему о реальной обоснованности климатического Апокалипсиса и реальных последствиях безудержной борьбы с ним.

Всё больше исследователей и даже философов вдруг начали допускаться на передовицы и к микрофонам, чтобы пояснить сердобольно пекущемуся о благе планеты населению, что предлагаемые планы и проекты всеобщего очищения и приструнения на самом деле означают не что иное, как планомерное уменьшение его, населения, прав и свобод, вплоть до окончательного исчезновения оных. Вместе с ним самим.

Если, конечно, согласиться с инженером "проекта перемен", придумщиком "углеродного следа" Жанковичи и признать, что лимит на «гомо-сапиенсов» этой планеты исчерпан.

Пока замученное углеродом и другими проблемами население удручённо кивало и соглашалось с "необходимостью" задержать дыхание, затянуть пояса, забить скот и отказаться от самолётов, (но параллельно с этим - продолжать "помогать Украине"…), - 12 июля, Европарламент спокойно принял так называемый закон "o восстановлении природы". Что любопытно: 336 голосов "за" и 300 - против. Читай: полезных идиотов в Европарламенте на 36 человек больше, чем бесполезных. Другие категории там не заседают.

Этот интересный закон является частью "Зелёного договора" («Green deal»), под инициативой и надзором Урсулы фон Дер Ляйен. Официально заявленная цель закона - полностью "восстановить землю и водные пространства, разрушенные человеческой деятельностью". По мнению авторов закона, 80% всех европейских пространств "в плохом состоянии", поэтому, к 2030 году необходимо "заморозить" от любой человеческой деятельности 20% наземных и морских территорий (изначально предполагалось 30%...) А к 2050 – «полностью восстановить всю экосистему».

Конкретно это означает колоссальное уменьшение всех сельскохозяйственных угодий, несмотря на то, что предыдущий план "спасения" планеты уже наметил помещение под пар 4% земель.

В общем и целом, все предыдущие, вместе с этим последним законы представляют собой наглядную иллюстрацию недавно объявленного нового понятия в европейской политико-идеологической системе ценностей, называемого "климатократией", характерным представителем которой является вышеупомянутый инженер по уменьшению лимитов на «гомо сапиенсов», ради раскрепощения и торжества био-разнообразия на планете.

Целью всей системы "природо-освободительных" законов в действительности является усиленное снижение сельскохозяйственной деятельности, вплоть до полного её уничтожения на территории Европы. Снижение сельскохозяйственной активности автоматически означает дезиндустриализацию. Что, в свою очередь, означает перенос всех необходимых для жизнедеятельности предприятий в некий не уточнённый, отдалённый от "восстановленного" (спасённого!) регион, от которого станет полностью зависимым европейское население, чтобы чем-то питаться и что-то производить и откуда европейскому населению придётся импортировать всё для себя необходимое - по морю или суше (с приветом углеродному следу...)

Но об этом, как легко догадаться, отчего-то так мало кто беспокоитсяпублично...

Впрочем, для того, чтобы обеспокоить население публично, это население необходимо открыто и доступно проинформировать о реальных последствиях претворения в жизнь всех нынешних умильных идей по спасению планеты от рода человеческого.

Как эти грандиозные планы сочетаются с заявленным их создателями лимитом «4 полёта на душу населения» и откуда эти души населения смогут черпать средства на оплату такого снабжения - все углеродные эксперты не уточняют, а полезные идиоты не спрашивают.

Полезные идиоты даже не знают, что был принят и скоро начнёт претворяться в их зашуганную событиями жизнь некий закон.

Единственный нюанс из всего происходящего, который на данный момент уже был признан и озвучен ещё соображающими "душами населения", это тот неприглядный и неоcпоримый факт, что все "науки", связанные с "защитой окружающей среды", во имя единого и неумолимого био-разнообразия, без человеческого безобразия, были успешно и очень эффективно ангажированны воинствующей идеологией, вновь желающей уравнять и привести всех к единому знаменателю безоговорочного послушания и используются напрямую для чисто политических установок всеми левыми фракциями Евросоюза.

Во имя так и не уточнённой конечной цели, где получателем окажется явно не послушно и бездумно подчинившийся диктату европеец.

А пока ошарашенная Европа смиренно наблюдает за ходом невидимых глазу событий, послушно не глядя ни вверх, ни по сторонам, помогая Украине и внимая бесперебойной пропаганде, - Ирландия собирается уничтожить 200.000 коров, чтобы "исполнить свои климатические обязательства". И подобные столь же идиотские, сколь преступные жертвоприношения в угоду политической идеологии "экологизма" уже сегодня идут чередой.

Только в последние летние месяцы, когда обещанные всё теми же прогнозистами климатического Апокалипсиса «смертоносная жара и засуха» в Европе, обернулись сезоном обильных дождей и угрюмо осенними температурами, к общественному мнению начали пробиваться всё более частые призывы другой категории климатологов - тех, кого ещё не допускают на климатические симпозиумы, но кому уже дают минимум эфирного времени для изложения фактов и аргументов.

Даже осторожная газета «Фигаро», всего несколько недель назад рьяно бичевавшая "комплотистов", сторонников "теории заговора", якобы отрицающих глобальное потепление и секту свидетелей его, сегодня публикует жёсткую критику всё более разнузданной "климатократии", подминающей под себя общественное мнение чуть не террористическими методами. Cтавшую знаменитой цитату изобретателя "углеродного следа", желающего установить систему квази-коммунистического контроля, дабы позволить гражданам четыре раза за жизнь слетать на самолёте теперь приводят, как предупреждение о грядущем. Причём, как весьма тревожное предупреждение.

Ещё вчера превозносимую до небес "зелёную энергетику" подвергают более пристальному анализу и уже не стесняются констатировать, что при минимальной отдаче, она неизбежно ведёт к деградации экономики. Осмеливаются утвeрждать, что растительные биотехнологии способны выводить более устойчивые к дефициту влаги семена и делать их более стойкими, не прибегая к пестицидам, а также, что нет никакой реальной надобности в уменьшении пахотных земель, а атомная энергия, не оставляющая "углеродного следа" и никак не влияющая на глобальное потепление или похолодание, зато с лихвой покрывающая дефицит электричества всё же разумнее, нежели торфяные болота экологической демагогии.

Наконец, уже открытым текстом, «отцов-основателей» климатократии с её углеродными слежками обвиняют в полном отсутствии элементарных доказательств обоснованности и верности такого "моделирования" ситуации. Отрадно констатировать, что многие всё смелее намекают, как сильно эта ситуация сейчас напоминает недавнее "моделирование" кови-пандемии, повлекшее за собой ничем не обоснованные принуждения - от локдаунов, до спешной вакцинации, с лишением гражданских прав любого отказника, только на основе до боли похожего "моделирования" точно такими же апокалиптически настроенными деятелями.

Хочется верить, что лёд тронулся и великая махина "глобального потепления" перестанет быть монополией политических партий лево-зелёного толка. Мнения целой плеяды серьёзных учёных, от климатологов, до экономистов и философов ещё могли бы остановить немереное количество ошибок с более чем катастрофическими последствиями. Вплоть до непоправимого.

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