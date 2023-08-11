Гроссмейстер Сергей Карякин выступил куратором «Донецкой смены» для детей из новых регионов

Гроссмейстер Сергей Карякин поддержал инициативу АНО "Школа актуального искусства” по созданию реабилитационного проекта "Донецкая смена” для детей из новых регионов, проживающих на линии боевого соприкосновения. Смена проходила с 16 июля по 10 августа в подмосковном Красногорске.

65 детей из новых регионов, находящихся в красной зоне военных действий, прошли курс оздоровления в Красногорском округе Московской области. "Донецкая смена” – курс реабилитации, организованный некоммерческой организацией "Школа актуального искусства”. Идею создания лагеря поддержал член Центрального штаба Народного фронта, чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин.

Шахматы, арт-терапия, утренние зарядки, экскурсии по знаковым местам, мастер-классы по рукоделию, танцам, актёрскому мастерству, футбол – такой насыщенной была программа реабилитации "Донецкая смена”. В лагере для детей старались сделать всё, чтобы вернуть им настоящее детство.





Эти дети и правда отличаются. У них есть сплочённость, они глубоко понимают, насколько важна взаимовыручка, помощь товарищу. У них необыкновенное понимание друг друга”, – говорит основатель АНО "Школа актуального искусства” и руководитель проекта "Донецкая смена” Наталья Костикова. Сотрудники лагеря признаются: у ребят и правда стоит поучиться тому, как нужно ценить жизнь и радоваться каждому мигу.

На протяжении всей "Донецкой смены” член Центрального штаба Народного фронта, гроссмейстер Сергей Карякин сопровождал ребят.





"Мне приятно, что сюда приехало так много детей. Они все очень заинтересованы и делают свои первые успехи. Даже те ребята, которые не умели играть в шахматы, захотели научиться. И, конечно, для меня самое главное, что они наконец-то все улыбаются, выглядят счастливыми и отдохнувшими – наша главная цель достигнута. Дети счастливы”, – поделился Сергей Карякин.

Шахматист вместе с Народным фронтом организовал для детей турнир "Кубок Карякина”, на котором Сергей провёл сеанс одновременной игры с пятнадцатью юными шахматистами. Мальчику из ДНР Никите Шевцову удалось сыграть с гроссмейстером вничью. Сам Никита признаётся: "Было сложно. Позиция была и правда тяжёлая, но я смог выдержать его натиск. Я не сдался. Я безумно счастлив”.