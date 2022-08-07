Дворкович переизбран на пост президента FIDE

Аркадий Дворкович переизбран на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE), однако гроссмейстер Сергей Карякин, отстранению которого от международных соревнований за поддержку действий России Дворкович никак не воспрепятствовал, скептически относится к этому переизбранию:

"Не стоит слишком сильно радоваться, а надо с осторожностью относиться к переизбранию Дворковича. История показала, что за российских шахматистов и сборные он не заступался, ничего не сделал, чтобы препятствовать их отстранению от международных соревнований, в том числе моему отстранению".

Карякина поддержал международный гроссмейстер Сергей Шипов:

"Как я понимаю, в основном страны третьего мира, не вовлеченные в современные политические битвы, сделали выбор в пользу опытного и ответственного шахматного работника, который делом доказал, что способен заниматься именно развитием шахмат, способен строить, а не разрушать, налаживать взаимосвязи. Желаю Аркадию Владимировичу успешной работы и не повторять ошибок первого срока. Но ничего благоразумного не вижу в том, что российские команды не допускаются до шахматной олимпиады, что Сергея Карякина подлым образом вышвырнули с турнира претендентов, нынешняя ситуация в шахматах русофобская, надо с этим бороться".

"Дворкович [в первый срок] пошёл на поводу у нездоровых людей и допустил политику в шахматы... Теперь он должен на конгрессе провести решение, что шахматы должны быть вне политики, как изначально и было. И все спортивные традиции изначально были апробированы в шахматах".

На выборах Дворковичу с большим отставанием проиграл украинский претендент Андрей Баришполец (157 vs. 16 голосов).