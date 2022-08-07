Дворкович переизбран на пост президента FIDE

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Аркадий Дворкович переизбран на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE), однако гроссмейстер Сергей Карякин, отстранению которого от международных соревнований за поддержку действий России Дворкович никак не воспрепятствовал, скептически относится к этому переизбранию:
"Не стоит слишком сильно радоваться, а надо с осторожностью относиться к переизбранию Дворковича. История показала, что за российских шахматистов и сборные он не заступался, ничего не сделал, чтобы препятствовать их отстранению от международных соревнований, в том числе моему отстранению".
Карякина поддержал международный гроссмейстер Сергей Шипов:
"Как я понимаю, в основном страны третьего мира, не вовлеченные в современные политические битвы, сделали выбор в пользу опытного и ответственного шахматного работника, который делом доказал, что способен заниматься именно развитием шахмат, способен строить, а не разрушать, налаживать взаимосвязи. Желаю Аркадию Владимировичу успешной работы и не повторять ошибок первого срока. Но ничего благоразумного не вижу в том, что российские команды не допускаются до шахматной олимпиады, что Сергея Карякина подлым образом вышвырнули с турнира претендентов, нынешняя ситуация в шахматах русофобская, надо с этим бороться".
А 12-й чемпион мира Анатолий Карпов высказался следующим образом:
"Дворкович [в первый срок] пошёл на поводу у нездоровых людей и допустил политику в шахматы... Теперь он должен на конгрессе провести решение, что шахматы должны быть вне политики, как изначально и было. И все спортивные традиции изначально были апробированы в шахматах".
На выборах Дворковичу с большим отставанием проиграл украинский претендент Андрей Баришполец (157 vs. 16 голосов).
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