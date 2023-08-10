 

В Тверской области построят деревню для буров

4 августа 2023 г. в Тверской области возле деревни Поречье Бологовского района состоялась церемония закладки первого камня под строительство деревни для буров -- африканеров. 
Это преимущественно белые фермеры, которые планируют эмигрировать из ЮАР на фоне роста там расистских настроений (см. недавнее публичное исполнение песни "Убей бура").
"- Мы планируем создать в России 30 колоний для африканеров (европейцев-буров), которые решили эмигрировать из Африки в Россию... Многие африканеры сейчас приняли православие и переезжают в Россию: их привлекает наша страна, как государство с высоким нравственно-духовным укладом, с традиционными семейными ценностями", -- сказал ректор Евразийского международного университета, Генеральный представитель Африканского международного конгресса в РФ Константин Клименко.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа рассчитана на пять лет. В Россию планируется переселить около трёх тысяч африканеров: глав семейств плюс членов их семей. 

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