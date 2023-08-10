В Тверской области построят деревню для буров

4 августа 2023 г. в Тверской области возле деревни Поречье Бологовского района состоялась церемония закладки первого камня под строительство деревни для буров -- африканеров.

Это преимущественно белые фермеры, которые планируют эмигрировать из ЮАР на фоне роста там расистских настроений (см. недавнее публичное исполнение песни "Убей бура").

Многие африканеры сейчас приняли православие и переезжают в Россию: их привлекает наша страна, как государство с высоким нравственно-духовным укладом, с традиционными семейными ценностями", -- сказал "- Мы планируем создать в России 30 колоний для африканеров (европейцев-буров), которые решили эмигрировать из Африки в Россию...ректор Евразийского международного университета, Генеральный представитель Африканского международного конгресса в РФ Константин Клименко.