В Тверской области построят деревню для буров
- 10.08.2023, 11:31,
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4 августа 2023 г. в Тверской области возле деревни Поречье Бологовского района состоялась церемония закладки первого камня под строительство деревни для буров -- африканеров.
Это преимущественно белые фермеры, которые планируют эмигрировать из ЮАР на фоне роста там расистских настроений (см. недавнее публичное исполнение
песни "Убей бура").
"- Мы планируем создать в России 30 колоний для африканеров (европейцев-буров), которые решили эмигрировать из Африки в Россию... Многие африканеры сейчас приняли православие и переезжают в Россию: их привлекает наша страна, как государство с высоким нравственно-духовным укладом, с традиционными семейными ценностями", -- сказал ректор Евразийского международного университета, Генеральный представитель Африканского международного конгресса в РФ Константин Клименко.
Программа рассчитана на пять лет. В Россию планируется переселить около трёх тысяч африканеров: глав семейств плюс членов их семей.