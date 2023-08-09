Народный фронт с известными врачами открыли специальный сбор "Военным медикам"

Народный фронт при поддержке сопредседателя Центрального штаба президентского движения Леонида Рошаля, известных врачей и телеведущих Александра Мясникова и Андрея Продеуса, хирурга и депутата Госдумы Бадмы Башанкаева, а также заместителя председателя Государственной думы Петра Толстого открыли в рамках проекта "Всё для Победы!” новый сбор "Военным медикам”.



"К нам обратились медики с передовой с просьбой оказать помощь в приобретении аппаратуры для лечения раненых и их эвакуации. Конечно, многое делается сегодня для того, чтобы условия оказания помощи были хорошими, но проблема остаётся, и мы не можем остаться в стороне. Сейчас медицинским сотрудникам, военным врачам нужна помощь, и мы обязаны это сделать. Я сделаю пожертвование вместе со всеми для того, чтобы мы могли закупить всё необходимое. Мы понимаем, что сегодня идёт военная операция и единство народа, армии и руководства страны должно быть на очень высоком уровне. И мы исполняем волю людей и предлагаем вам поддержать Народный фронт в сборе средств”, – сказал Леонид Рошаль.

"Мы собираемся купить портативные регуляторы, специальную аппаратуру, наборы для фельдшеров, для скорой медицинской помощи, чтобы как можно скорее всем тем, кто в эти минуты находится на фронте, была оказана медицинская помощь, чтобы меньше наших ребят пострадало, чтобы меньше было раненых и больше спасенных жизней. Самое главное, что вы можете внести свой вклад в спасение жизни наших ребят. Поэтому я заранее благодарю всех неравнодушных, кто откликнется на этот призыв”, – обратился к россиянам заместитель председателя Государственной думы Пётр Толстой.



"Эта аппаратура будет помогать лечить пациентов, тех, кому необходима быстрая помощь на месте. Все, наверное, знают, что такое ультразвук. Звуковое исследование проходили все. Но представить себе, что можно иметь маленькую коробочку, маленький практически лэптоп, который можно взять с собой, куда угодно – в медицинскую часть, прямо на линию соприкосновения, и посмотреть в режиме реального времени, какая травма, где застрял осколок, насколько это опасно, какие действия врач должен совершить. Поэтому вот такие портативные мобильные лёгкие приборы мы закупаем”, – отметил представитель Народного фронта, главный иммунолог Московской области Андрей Продеус.



"Я буквально вчера вернулся из Донецка, поэтому могу сказать не понаслышке, что сейчас необходимы портативные рентгеновские аппараты. Все функции большого рентген-кабинета вмещает в себя маленький портативный аппаратик, который легко переносится, и мы можем диагностировать ту или иную проблему, понять, это осколочное ранение или гематома, непосредственно на первой линии. Благодаря таким аппаратам мы можем сразу получить первичный диагноз, при необходимости извлечь осколок на месте”, – сказал хирург, ортопед Борис Сычеников.



Врачам необходимы медицинское оборудование и тактические рюкзаки, которые позволят проводить диагностику и лечение прямо на передовой. Перечень оборудования, которое отправится на передовую, входят передвижные рентгеновские комплексы, стоматологические установки, портативные аппараты УЗИ, переносные дефибрилляторы и многое другое. Ежедневно медики спасают жизни бойцов в зоне СВО. Причём работать им приходится не только в госпиталях, но и прямо на поле боя, укрываясь от обстрелов противника.



В таких условиях снаряжение военного врача и санитара должно быть функциональным, по возможности компактным и лёгким. С этими требованиями справляются специальные рюкзаки, которые военные медики уже прозвали "переносными операционными”. Именно такие рюкзаки, закупленные на средства неравнодушных россиян, Народный фронт отправляет в зону спецоперации с первых дней её проведения.



Жители регионов России также помогают военным врачам и передают на фронт через региональные отделения президентского движения медицинское оборудование, аптечки и другие необходимые вещи.

Поддержать сбор и помочь военным медикам можно по ссылке.