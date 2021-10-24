 

В Чикаго перестали преследовать за кражи на сумму менее $1000, и кражи участились

После того, как в Чикаго более чем треть из местных 13 000 полицейских отказалась "подтверждать свой вакцинный статус" и их начали отстранять от работы, город оказался в ещё более затруднительном положении. Пока отстранили 50 человек, но потенциально это четыре с половиной тысячи "отказников". Город уже начал привлекать дополнительные силы из штата Иллинойс. С конца 2016 года в Чикаго не преследуют за кражи на сумму менее одной тысячи долларов, и, результате наложения всех обстоятельств, Чикаго захлестнула волна краж -- теперь уже на суммы куда большие, чем тысяча долларов. В основном под ударом оказались бутики, торгующие предметами роскоши, а также супермаркеты. 
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APN.ru