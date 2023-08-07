 

С 7 августа ФСБ может проводить обыски без разрешения суда

 

7 августа вступил в силу приказ ФСБ, касающийся проведения гласных оперативно-разыскных мероприятий (в том числе обысков) без решения суда в исключительных случаях. Новый приказ даёт право сотрудникам спецслужбы «проводить обследование, которое ограничивает конституционное право граждан на неприкосновенность жилища». Разрешение на обыск без санкции суда смогут выдать директор ФСБ России, его заместители, руководители департаментов или управлений спецслужбы, их заместители или начальники территориальных органов безопасности, главы органов безопасности в войсках, а также пограничных органов, основанием для обыска без решения суда может служить оперативная информация, что в жилище совершается преступление или же там скрываются люди, создающие угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности (либо скрывающиеся от следствия и суда). Также обыски без судебного решения могут проводиться по поручениям следователей и дознавателей по уголовным делам, запросам силовых органов, а также иностранных и международных правоохранительных организаций в соответствии с международными договорами.

В особых случаях сотрудники ФСБ могут провести обыск даже без решения своего начальства и оповестить его постфактум.


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