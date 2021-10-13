 

МВД и ФСБ запросили право блокировать денежные переводы без суда

Согласно разработанному Росфинмониторингом законопроекту, руководство ФСБ и МВД сможет без решения суда блокировать переводы с карт и электронных кошельков граждан, "если операции совершаются с целью оплаты наркотических средств, финансирования терроризма и экстремистской деятельности, к которой в том числе относится организация массовых беспорядков". К организации массовых беспорядков будут отнесены и призывы 
помочь проведению публичных мероприятий ‎с нарушением установленного порядка. 

Внесудебная блокировка операций будет действовать десять дней, «поскольку приостановление операций влечёт ограничение прав граждан, связанных с пользованием и распоряжением принадлежащими ‎им денежными средствами», после этого блокировка предполагается по решению суда.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Массовое банкротство банков - результат сговора или некомпетентности руководителей Центробанка России?
» Книга "В трясине псевдорыночных реформ. Хроники развала экономики России и возможности выхода из кризиса".
» РУССКОЕ ПОДПОЛЬЕ. Реальность, миф, перспектива
» Геоэкономические итоги "газовой войны". Стратегия для России: региональная держава или сырьевая колония?
» Права русского человека
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Как превратить героя в антихриста или Александр Невский в руках политтехнологов

Как превратить героя в антихриста или Александр Невский в руках политтехнологов

Гордое терпенье

Гордое терпенье

Закрыть невозможно уничтожить. Сможет ли Франция разорвать сети радикализма?

Закрыть невозможно уничтожить. Сможет ли Франция разорвать сети радикализма?

Люди стоят денег

Люди стоят денег

Европа на приёме у психотерапевта

Европа на приёме у психотерапевта

Франция: \

Франция: "медицинские пустоши" и социальный обман

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Порты Италии бастуют против куар-кодов

  • 23:06
  • 100

В американской армии представили четвероногого робота-убийцу

  • 22:42
  • 112

Марин Ле Пен сказала, что, став президентом, прекратит поддерживать "зелёную" энергетику

  • 22:25
  • 124

Как отличить переписчиков от мошенников

  • 22:00
  • 120

С 17 октября меняется порядок вывоза детей за границу

  • 21:27
  • 120

Детям от смешанных браков будут давать гражданство независимо от места рождения

  • 21:08
  • 130
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru