МВД и ФСБ запросили право блокировать денежные переводы без суда

Согласно разработанному Росфинмониторингом законопроекту, руководство ФСБ и МВД сможет без решения суда
блокировать переводы с карт и электронных кошельков граждан, "если операции совершаются с целью оплаты наркотических средств, финансирования терроризма и экстремистской деятельности, к которой в том числе относится организация массовых беспорядков". К организации массовых беспорядков будут отнесены и призывы
помочь проведению публичных мероприятий с нарушением установленного порядка.
Внесудебная блокировка операций будет действовать десять дней, «поскольку приостановление операций влечёт ограничение прав граждан, связанных с пользованием и распоряжением принадлежащими им денежными средствами», после этого блокировка предполагается по решению суда.