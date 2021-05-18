На Куликовом поле сделаны новые находки

Специалисты Государственного музея-заповедника "Куликово поле" обнаружили новые артефакты XIV века в районе деревни Хворостянки, где ранее были найдены три скопления находок, относящихся к Донскому сражению 1380 года.

"Это два наконечника стрел. Один - с расширением в нижней трети пера, линзовидного сечения и упором для древка. Второй - бронебойный, с четырехгранным сечением пера, пулевидной формы", - сказали в пресс-службе музея-заповедника.

Особый интерес представляет находка калачевидного кресала: известна целая серия подобных предметов. Также интересны для исследователей детали конской сбруи.

Исследователи заложили серию шурфов, с помощью которых выяснили, что глубина почвенного слоя на Куликовом поле составляет 60-80 сантиметров, что в два раза превышает глубину обнаружения металлических предметов с помощью металлодетектора.



