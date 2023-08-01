 

Крупнейшая сеть кофеен Британии выбрала для рекламы "трансгендера"; пятилеткам рассказывают о "привилегии белых"

Крупнейшая сеть кофеен в Британии "Коста Кофе" выбрала в качестве рекламного образа символическое изображение "трансгендерного мужчины" -- женщины с отрезанной грудью. Это вызвало значительную критику и призывы к бойкоту, в том числе компании припомнили, как в 2018 году из кофейни "Коста Кофе" выгнали женщину, которая кормила грудью младенца, пытаясь делать это незаметно.
 
Тысячи британских начальных школ (по российским параметрам это детские сады) проводят беседы по поводу расизма, где пятилетним детям рассказывают, что белые дети имеют склонность к предубеждению в пользу белых; фактически это калька с американской системы борьбы с "привилегией белых". Учителям указывают говорить детям о рабстве, но при этом избегать рассказывать о белых, которые боролись за права чёрных или защищали их. Музыка, которую слушают дети, должна не менее чем в 50% случаев иметь чёрных авторов (или из иных этнических меньшинств).
 
На Украине создают специальный словарь, чтобы "защитить чувства" ЛГБТ и иных сообществ, в том числе этнических (очевидно, русские к таким сообществам не относятся). Примерно 50 тыс. ЛГБТ-солдат воюют в ВСУ, и они надеются, что это будет способствовать легализации однополых браков на Украине. 


 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Сеть детсадов в Британии разослала родителям указания не называть дочерей "принцессами" и "красавицами"
» ВВС Британии перестали принимать белых мужчин для достижения гендерного и этнического разнообразия
» В Британии озаботились тем, что белые дети из бедных семей не попадают в университет
» Во всех насильственных преступлениях в Нью-Йорке лидируют чёрные
» "Шоколадница" поглощает "Кофе Хауз"
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
SEAD, манёвр и позиция. Полковник Пинчук о ходе СВО

SEAD, манёвр и позиция. Полковник Пинчук о ходе СВО

  • 1 634
Маск и Цукерберг - последние лохотронные спасители Гегемонии США.

Маск и Цукерберг - последние лохотронные спасители Гегемонии США.

Стрелков

Стрелков

«Петровки» в Кощаково под Казанью: возрождение православных народных традиций

«Петровки» в Кощаково под Казанью: возрождение православных народных традиций

Гуманитарное образование и национальное единство России

Гуманитарное образование и национальное единство России

Перспективы развития треугольника США - Китай - Россия.

Перспективы развития треугольника США - Китай - Россия.

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Каждый второй опрошенный в Англии считает, что ковидорегуляции нанесли вред ментальному благополучию его детей

  • 21:06
  • 115

Украинцы атакуют Москву и российские регионы, в Ясиноватой погибли двое

  • 18:30
  • 228

Крупнейшая сеть кофеен Британии выбрала для рекламы "трансгендера"; пятилеткам рассказывают о "привилегии белых"

  • 16:25
  • 208

Один из политиков ЮАР публично исполнил песню "Убей бура"

  • 12:58
  • 300

Два человека убиты в массовой драке мигрантов в Подмосковье; РФ даёт Таджикистану самую большую квоту

  • 12:44
  • 311

Богатейшие граждане РФ с начала 2023 года стали ещё на $32 млрд богаче

  • 12:24
  • 242
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru