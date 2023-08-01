Крупнейшая сеть кофеен в Британии "Коста Кофе" выбрала в качестве рекламного образа символическое изображение "трансгендерного мужчины" -- женщины с отрезанной грудью
. Это вызвало значительную критику и призывы к бойкоту, в том числе компании припомнили, как в 2018 году из кофейни "Коста Кофе" выгнали женщину, которая кормила грудью младенца, пытаясь делать это незаметно.
Тысячи британских начальных школ (по российским параметрам это детские сады) проводят беседы по поводу расизма, где пятилетним детям рассказывают
, что белые дети имеют склонность к предубеждению в пользу белых; фактически это калька с американской системы борьбы с "привилегией белых". Учителям указывают говорить детям о рабстве, но при этом избегать рассказывать о белых, которые боролись за права чёрных или защищали их. Музыка, которую слушают дети, должна не менее чем в 50% случаев иметь чёрных авторов (или из иных этнических меньшинств).
На Украине создают специальный словарь
, чтобы "защитить чувства" ЛГБТ и иных сообществ, в том числе этнических (очевидно, русские к таким сообществам не относятся). Примерно 50 тыс. ЛГБТ-солдат воюют в ВСУ, и они надеются, что это будет способствовать легализации однополых браков на Украине.