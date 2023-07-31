Введён штраф за "неоказание содействия" военкоматам; отцы, ухаживающие за ребёнком, получат право на алименты

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий штраф за неоказание содействия военкоматам в период мобилизации, он вступит в силу 1 октября 2023 года. Вводится административная ответственность за неоповещение или необеспечение явки тех, кто подлежит мобилизации, а также за отказ от содействия мобилизации. За это грозит штраф в размере 60-80 тысяч рублей для физических лиц, в размере 400-500 тысяч рублей — для юридических лиц; при этом штраф за неявку в военкомат без уважительной причины составит до 30 тыс. рублей.

Отцы, фактически осуществляющие уход за общим ребёнком в течение трёх лет со дня его рождения, получили право требовать через суд алименты от жён или бывших жён.