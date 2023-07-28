 

Ракета взорвалась в центре Таганрога, взрыв на заводе в Самаре

Пятнадцать человек пострадали в результате взрыва ракеты в центре Таганрога, в медучреждения доставлены двенадцать, госпитализированы девять человек. Эпицентр взрыва пришёлся на территорию Таганрогского художественного музея, образовалась пятиметровая воронка. Повреждено несколько зданий, в городе введён режим ЧС.
Минобороны РФ:
Совершена террористическая атака переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города Таганрог Ростовской области. Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. Обломки сбитой украинской ракеты упали на территории Таганрога.

 
В Самаре на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода произошёл взрыв, устроивший взрыв задержан, это выходец с Украины. На заводе он работал электриком и заложил самодельное взрывное устройство в цеху, который находится в заброшенном здании, после чего скрылся, намереваясь добраться до Казахстана. Задержали его в Оренбургской области.



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