Ракета взорвалась в центре Таганрога, взрыв на заводе в Самаре

Пятнадцать человек пострадали
в результате взрыва ракеты в центре Таганрога, в медучреждения доставлены двенадцать, госпитализированы
девять человек. Эпицентр
взрыва пришёлся на территорию Таганрогского художественного музея, образовалась пятиметровая воронка. Повреждено
несколько зданий, в городе введён режим ЧС
.
Минобороны РФ:
Совершена террористическая атака переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города Таганрог Ростовской области. Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. Обломки сбитой украинской ракеты упали на территории Таганрога.
В Самаре на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода произошёл взрыв
, устроивший взрыв задержан, это выходец с Украины
. На заводе он работал электриком
и заложил самодельное взрывное устройство в цеху, который находится в заброшенном здании, после чего скрылся, намереваясь добраться до Казахстана. Задержали его в Оренбургской области.