Украинцы атакуют российские регионы, раскрыта коррупционная схема при закупке комплексов разминирования

В Белгородской области за сутки атакованы
: Журавлёвка, Щетиновка, Казачье-Рудченское, Дроновка, Сподарюшино, Прилесье, Графовка, Новая Таволжанка, Муром, Терезовка, Ленинский, хутора Старый и Панков. Затем были атакованы Поповка, Илек-Пеньковка, Новопетровка, снова Журавлёвка. Около хутора Балки комбайнёр наехал
на противопехотную мину во время уборки пшеницы, пострадала техника.
Собственная безопасность Росгвардии совместно с ФСБ раскрыла коррупционную схему при закупке мобильных комплексов разминирования «Аракс» по заведомо завышенной цене, сумма ущерба составила 227 миллионов рублей. «При закупке мобильных комплексов разминирования "Аракс" должностные лица Росгвардии вступили в сговор с поставщиками (ООО "Комплексные системы")».