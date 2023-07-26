 

Украинцы атакуют российские регионы, раскрыта коррупционная схема при закупке комплексов разминирования

Российский пограничник пострадал при обстреле украинцами Курской области, село Тёткино частично обесточено.
Брянская область обстреляна из РСЗО "Град".
В Белгородской области за сутки атакованы: Журавлёвка, Щетиновка, Казачье-Рудченское, Дроновка, Сподарюшино, Прилесье, Графовка, Новая Таволжанка, Муром, Терезовка, Ленинский, хутора Старый и Панков. Затем были атакованы Поповка, Илек-Пеньковка, Новопетровка, снова Журавлёвка. Около хутора Балки комбайнёр наехал на противопехотную мину во время уборки пшеницы, пострадала техника. 

 

Собственная безопасность Росгвардии совместно с ФСБ раскрыла коррупционную схему при закупке мобильных комплексов разминирования «Аракс» по заведомо завышенной цене, сумма ущерба составила 227 миллионов рублей. «При закупке мобильных комплексов разминирования "Аракс" должностные лица Росгвардии вступили в сговор с поставщиками (ООО "Комплексные системы")».


 


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