Украинцы атакуют российские регионы, раскрыта коррупционная схема при закупке комплексов разминирования

Собственная безопасность Росгвардии совместно с ФСБ раскрыла коррупционную схему при закупке мобильных комплексов разминирования «Аракс» по заведомо завышенной цене, сумма ущерба составила 227 миллионов рублей. «При закупке мобильных комплексов разминирования "Аракс" должностные лица Росгвардии вступили в сговор с поставщиками (ООО "Комплексные системы")».