Член СПЧ выразила мнение, что у мужчин и женщин разное количество хромосом

Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева заявила, что после принятия закона о запрете смены пола «прокуратура [начинает] пытаться открутить назад истории некоторые, считая, что эти люди незаконно получили паспорт», и это якобы может повлиять на хрупкую психику "меняющих пол" россиян. «Обычно у них серьезные гормонально врожденные нарушения, в том числе количество хромосом не соответствует тому полу, с которым они родились», — заявила Меркачева.

У мужчин и женщин равное количество хромосом: 46.