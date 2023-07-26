 

Член СПЧ выразила мнение, что у мужчин и женщин разное количество хромосом

 

Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева заявила, что после принятия закона о запрете смены пола «прокуратура [начинает] пытаться открутить назад истории некоторые, считая, что эти люди незаконно получили паспорт», и это якобы может повлиять на хрупкую психику "меняющих пол" россиян. «Обычно у них серьезные гормонально врожденные нарушения, в том числе количество хромосом не соответствует тому полу, с которым они родились», — заявила Меркачева.

 

У мужчин и женщин равное количество хромосом: 46.

 
Ранее британские "трансгендерные мужчины" (женщины, называющие себя мужчинами) заявили о своём праве принимать тестостерон даже во время беременности, несмотря на то, что он вызывает пороки развития плода, так как без тестостерона они не будут выглядеть мужеподобно, и это причинит им страдания.

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