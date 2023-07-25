В Петербурге задержали мигранта за изнасилование несовершеннолетней, во Владивостоке жалобы на кафе "Азия"

Полиция задержала в Петербурге 55-летнего мигранта из Узбекистана, ранее неоднократно судимого, по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней школьницы. "Полицейские установили, что позвонившая на горячую линию девочка 2007 года рождения около месяца назад познакомилась на сайте знакомств с неизвестным мужчиной. После непродолжительного общения она приняла предложение встретиться, 24 июля в период времени с 14:00 до 16:30 в отеле на Съезжинской улице этот мужчина совершил в отношении несовершеннолетней противоправные действия".

В Петербурге проведено более ста обысков по делу об организации незаконной миграции (депутат муниципального совета внутригородского муниципального образования в Санкт-Петербурге создал преступное сообщество по изготовлению подложных документов и "поставил на учёт" более 100 тыс. мигрантов).

По данным ТГ-канала "Многонационал", во Владивостоке местные жители жалуются на разнузданное поведение посетителей кафе "Азия":

«Добрый день. Мы жители домов по адресу Адмирала Кузнецова 44а, 42а, страдаем от кафе узбекской кухни «Азия», которое открылось по адресу Адмирала Кузнецова 42б.

Писали обращения и в администрацию и в прокуратуру. Полиция на вызовы к нам не приезжает. Мигранты жгут костры около наших автомобилей, режут баранов на парковке нашего дома на глазах у детей, выкидывают кишки к нам в мусорные баки. Около мусорки лужи крови после дождя. Кишки тухнут и запахи доходят до 4 этажа нашего дома. Постоянно нарушают режим тишины. Наша жизнь превратилась в ад. Мы боимся гулять с детьми.

23 июля мигранты с кафе привели алкашку и занимались с ней сексом около 64 школы! Школа находится через дорогу от кафе! Скоро мигранты с кафе будут так детей насиловать в кустах. Мы уже не знаем, куда обращаться. Очень страшно выходить ночью из дома.»

Сорокалетний приезжий мужчина ограбил москвичку в подземном переходе на Красносельской улице. Ударив свою жертву несколько раз по голове, злоумышленник выхватил телефон и скрылся.



В Узбекистане перестала работать российская система денежных переводов "Юнистрим", обслуживание её прекратили также в Казахстане и Киргизии.















