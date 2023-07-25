В Петербурге задержали мигранта за изнасилование несовершеннолетней, во Владивостоке жалобы на кафе "Азия"

Полиция задержала в Петербурге 55-летнего мигранта из Узбекистана, ранее неоднократно судимого, по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней школьницы. "Полицейские установили, что позвонившая на горячую линию девочка 2007 года рождения около месяца назад познакомилась на сайте знакомств с неизвестным мужчиной. После непродолжительного общения она приняла предложение встретиться, 24 июля в период времени с 14:00 до 16:30 в отеле на Съезжинской улице этот мужчина совершил в отношении несовершеннолетней противоправные действия".
В Петербурге проведено более ста обысков по делу об организации незаконной миграции (депутат муниципального совета внутригородского муниципального образования в Санкт-Петербурге создал преступное сообщество по изготовлению подложных документов и "поставил на учёт" более 100 тыс. мигрантов).
По данным ТГ-канала "Многонационал", во Владивостоке местные жители жалуются на разнузданное поведение посетителей кафе "Азия":
Сорокалетний приезжий мужчина ограбил москвичку в подземном переходе на Красносельской улице. Ударив свою жертву несколько раз по голове, злоумышленник выхватил телефон и скрылся.
В Узбекистане перестала работать российская система денежных переводов "Юнистрим", обслуживание её прекратили также в Казахстане и Киргизии.