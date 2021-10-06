Два мигранта пытались похитить женщину в Петербурге

В Петербурге Красногвардейский суд арестовал Дилшода Гоибова и Бобура Бободжонова по делу о похищении петербурженки.

По версии следствия, утром 4 октября они по предварительному сговору схватили женщину на Пейзажной улице, посадили в машину и увезли. Три часа спустя женщина сумела выбежать из машины на заправке на Приморском шоссе и позвала на помощь.

Потерпевшая познакомилась с одним из задержанных мигрантов на сайте знакомств, но отказалась продолжить общение после первого свидания.

Гоибову и Бободжонову предъявлено обвинение в похищении человека.