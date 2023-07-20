 

Сообщается о нехватке мест на кладбищах Украины

 

Места на украинских кладбищах заканчиваются, а на некоторых из них местные власти раскапывают старые могилы, чтобы освободить место для новых, сообщила хакерская группа "Берегини".

Перекапывают могилы подо Львовом, в Харькове места закончились на Безлюдовском кладбище, а также на кладбищах №17 и №18. 

«Только на Быковнянском кладбище под Киевом весной этого года для захоронения погибших военных было выделено 50 тысяч мест, которые закончились к середине июля».

Украинские власти запрещают фото и видеосъемку в местах захоронений. 
 

Воюющий на Украине австралийский наемник пожаловался на произвол со стороны командиров Вооруженных сил Украины и на угрозы: по его словам, украинцам и иностранным наемникам «угрожают последствиями» за распространение информации о «некомпетентности командиров ВСУ». По словам австралийца, он «на сто процентов» рискует своей жизнью, чтобы передать на родину такой пугающий факт.

«Простой факт заключается в том, что здесь настоящая мясорубка. <...> Я видел здесь вещи, которые, с военной точки зрения, совершенно неприемлемы». 


Белый дом подтвердил, что Украина примерно в течение последних семи дней начала применять поставленные США кассетные боеприпасы. 
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APN.ru