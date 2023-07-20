Сообщается о нехватке мест на кладбищах Украины

Места на украинских кладбищах заканчиваются, а на некоторых из них местные власти раскапывают старые могилы, чтобы освободить место для новых, сообщила хакерская группа "Берегини".

Перекапывают могилы подо Львовом, в Харькове места закончились на Безлюдовском кладбище, а также на кладбищах №17 и №18.

«Только на Быковнянском кладбище под Киевом весной этого года для захоронения погибших военных было выделено 50 тысяч мест, которые закончились к середине июля».

Украинские власти запрещают фото и видеосъемку в местах захоронений.