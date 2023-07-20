Места на украинских кладбищах заканчиваются, а на некоторых из них местные власти раскапывают старые могилы, чтобы освободить место для новых, сообщила хакерская группа "Берегини".
Перекапывают могилы подо Львовом, в Харькове места закончились на Безлюдовском кладбище, а также на кладбищах №17 и №18.
Воюющий на Украине австралийский наемник пожаловался на произвол со стороны командиров Вооруженных сил Украины и на угрозы: по его словам, украинцам и иностранным наемникам «угрожают последствиями» за распространение информации о «некомпетентности командиров ВСУ». По словам австралийца, он «на сто процентов» рискует своей жизнью, чтобы передать на родину такой пугающий факт.