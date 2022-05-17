ЕС не допустит, чтобы у Украины закончилось оружие

Евросоюз не допустит, чтобы у Украины закончились оружие и военная техника, заявил во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. "Сейчас война находится на критическом этапе. Мы не можем позволить, чтоб военная техника и вооружения Украины закончились".

По его словам, страны ЕС имеют "достаточно ресурсов, чтобы продолжать снабжать оружием Украину без перебоев".

Главы МИД ЕС одобрили выделение ещё €500 млн из Европейского фонда мира на поставки оружия Украине, доведя общую сумму выделенных на эти цели средств до €2 млрд.