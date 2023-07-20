 

В Обнинске мигрант силой удерживал покупателя в стойке на руках, под Новгородом -- избил полицейского

В Обнинске (Калужская область) мигрант, находящийся в России незаконно, но работающий в охране супермаркета, заподозрил покупателя в краже, отвёл его в подсобку, избил и удерживал его долгое время в стойке на руках. 

В Новгородской области гражданин Азербайджана избил полицейского, остановившего его транспортное средство.

В Москве шестнадцатилетний подросток-дзюдоист ударил ногой по голове мужчину. Его дядя заявил, что он полностью поддерживает своего племянника Аскарали. 

В Котельниках проведены обыски на предприятиях, незаконно нанимающих мигрантов. Проверено 26 адресов, найдены "резиновые квартиры" и незаконно находящиеся в РФ мигранты.

 

Следователи начали проверку после жесткого задержания правоохранителями мигрантов у школы на западе Москвы. На действия силовиков пожаловался некий заявитель, посчитавший обращение с мигрантами слишком жёстким. Мигранты регулярно занимали стадион на целый день и не пускали туда других желающих, чем вызвали недовольство местных жителей.

 

 

В Щербинке (Новая Москва) некий чиновник под покровом ночи снял хоругвь со Спасом Нерукотворным.


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