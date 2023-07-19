 

Осуждённый за участие в СВО гражданин Киргизии просит гражданство РФ

 

Гражданин Киргизии Аскар Кубанычбек, которого на родине осудили на десять лет колонии за участие в специальной военной операции, попросил гражданство России. «Я прошу выдать мне российский паспорт и гражданство, чтобы я смог отсюда выйти и быть с семьей», — сказал Кубанычбек, объяснив, что сам считает себя россиянином, а прилетел в Киргизию, несмотря на риск быть задержанным, из-за болезни отца, которого не видел три года. В Бишкеке он был арестован.

 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская власть "весьма дорожит" своими "двусторонними отношениями" и "интеграцией" с Киргизией. 

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